元TBS山本里菜アナ、素脚×ノースリーブで寝転ぶオフショット公開「大人っぽい」「すごい透明感」
【モデルプレス＝2025/08/28】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が27日、自身のInstagramを更新。撮影現場でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】山本里菜アナ、素脚見せにファン熱視線
山本は「とっても楽しい撮影＆取材でした またお知らせします」と取材を振り返り、「やっぱり素敵に撮ってもらえるから撮影って楽しいな」と撮影のオフショットを公開。白いノースリーブを着こなし笑顔を見せる様子や、素脚を上げてうつ伏せに寝転ぶ姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「すごい透明感」「可愛い〜」「脚上げてるの良すぎ」「綺麗」「美が満載」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本里菜アナ、素脚見せにファン熱視線
◆山本里菜、素脚で撮影挑む
山本は「とっても楽しい撮影＆取材でした またお知らせします」と取材を振り返り、「やっぱり素敵に撮ってもらえるから撮影って楽しいな」と撮影のオフショットを公開。白いノースリーブを着こなし笑顔を見せる様子や、素脚を上げてうつ伏せに寝転ぶ姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「すごい透明感」「可愛い〜」「脚上げてるの良すぎ」「綺麗」「美が満載」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】