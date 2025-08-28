ファミマのアパレル新作8・29発売 スウェット、“ボルドー色”ソックスほか
ファミリーマートは29日から、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の秋に向けた新商品を発売する。店舗によって発売日が異なる場合あり。
【画像】パーカーや新色ソックスほか…ファミマのアパレル秋冬新作
累計販売数2800万足を突破したソックスの新色として、ラインソックスとショートソックスに秋のシーズンカラーである、ボルドーやセルリアンブルーをあしらい。
また、シルエットや着心地のよさにこだわったスウェットの新作が登場。秋はさらっと一枚で、冬の重ね着にも使える万能アイテムとなっている。
「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランド。
■落合宏理氏のコメント
コンビニエンスウエアの秋のシーズン展開が始まります。
シーズンごとに「四季を感じること」をテーマにデザインしているラインソックスシリーズから秋のデザインが発売されます。
定番になったスウェットシリーズも含めてみなさまの秋の生活を彩るアイテムとして、手に取っていただけるとうれしいです。
