女優の吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。娘について語った。

吉瀬は10年に10歳上の実業家男性と結婚、2人の女の子をもうけたが、21年に離婚してシングルマザーになった。

この日は「厳しく子育てしてるっぽい」とのイメージを振られると「×」の札を掲げてみせ、「子供が間違ったり、悪いことするから厳しくなってるだけで、私は何もなかったら怒らないですし、2回まではOKしてるんですよ。3回目にカミナリ落とすんで」との考えを明かした。

「だから私は怒りたくないの。怒ることをさせてるのは誰？っていつも言うんですよ」と吉瀬。娘は12歳と8歳だと言い「上はちょっと言うこと聞かなくなりそうな年齢ですよねえ」と続けた。

娘は母のような格好をしたがるのかと問われると、「お母さんみたいにって言うよりも、むしろ私みたいな格好してって長女は言います」と服装に注文をつけられると告白。

「洋服のダメ出しもきょうもされて。いやそれじゃないと思うとか、パンツもカーゴパンツのハーフパンツ買った方がいいんじゃないとか言われます」とぶっちゃけ、「持ってないもんって」と返していると打ち明けた。