娘の布団を横取りしたのは…？「あなたのではありません」に共感17万いいね【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

猫はあたたかいところが好きですよね。また、一番好きなところはきっと家族のぬくもりが感じられるところではないでしょうか。赤ちゃんが生まれたにーこ*☺︎🎀10.5生さんの家にいる猫ちゃん。この子にはお気に入りの場所がありました。





投稿者・にーこ*☺︎🎀10.5生さんはある日、娘さんをお風呂に入れたあとに微笑ましい光景を目にしました。

娘を風呂に入れて出てきたら、この様子。

それはあなたの布団ではありません✋

しっかりと枕に頭を乗せている猫ちゃん。リラックスしつつも、赤ちゃんの居場所を守っているようにも見えます。帰ってくるまでの間、ちょっとだけ…と思っていたら寝てしまったのでしょうか。赤ちゃんと猫ちゃんの関係性が分かるような、素敵な1枚です。



この投稿に「わが家の猫もよくやっていました」「猫がいる暮らしは子どもにとっても幸せですね」などのリプライが寄せられました。家族の幸せな生活が伝わってくる、すてきな投稿ですね。

じっとこちらを見つめるのは、仲良しな2匹

犬と猫を両方飼っている方、2匹は仲良しですか？家庭によるとは思いますが、中には種族を超えて絆を深めている子たちもいるようです。



投稿者のあめちゃん🐱さん。ペットたちのとても癒やされる写真を投稿しました。どうぞご覧ください。

ものすごーく 可愛く撮れました✨

わんちゃんの上にちょこんと座っている猫ちゃん。そして2人してじっとこちらを見ている、なんともかわいらしい写真ですよね。2人の距離が近い姿が見れて、飼い主さんは幸せでしょう。



この投稿に「本当にかわいい！」「見事なシンクロ！」などのリプライが寄せられました。一緒に暮らす家族としての仲のよさを感じさせる、ほっこりする投稿ですね。

誰かに見られている気がした夜のできごと

「誰かに見られている」そんな気がすることはありませんか？



投稿者・ろいくん🐾さん。夜中にパパがお菓子をあけて秘密のくつろぎタイムを過ごそうとしたところ、じっと見つめている存在がいたといいます。一体だれが、見つめていたのでしょうか。

昨夜パパがお菓子を開けてふと上を見たら…

視線を送っていたのは、愛猫・ろいくん。パパがお菓子を食べようとしていることに気付いたのでしょうか。何とも言えない、熱視線がかわいいです。



この投稿には「袋の音で起きたんだね」「その後の展開が気になる」「黙っているからチュールくれ」などのリプライが寄せられました。おいしいものは家族で共有！という無言の圧力でしょうか。かわいい視線に飼い主さんもびっくりですね。



家族の何気ない日常にある、クスッとした笑いを感じられる投稿でした。

