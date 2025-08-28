家族との突然の別れ。その深い悲しみに追い打ちをかけるように、「遺された家族の生活費がない」という経済的な危機が訪れることがあります。そのためのセーフティーネットが「遺族年金」ですが、受給要件の厳しさと複雑さは、あまり詳しく知られていません。本記事では、河原優美子氏の著書『知らないと損する！お金の手続き』（ごきげんビジネス出版）より、遺族年金のしくみと受給要件について解説していきます。

遺された家族が受け取れる「遺族年金」

遺族年金は子がいる場合、遺族基礎年金や厚生年金（共済年金）に加入したひとが亡くなったとき、遺族厚生年金（共済年金）を遺族が受け取れます。

［図表1］遺族厚生年金（共済年金） 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

納付済み期間・合算期間・免除期間などあわせて25年以上あるひとを対象とし、年金を受け取っているときに亡くなった場合と、受け取る前に亡くなった場合に、遺族年金を受け取れます。厚生年金（共済年金）の加入中に亡くなり保険料を25年以上納めていないとき、厚生年金（共済年金）に加入していたときに病院へ行き（初診日があり）5年以内に亡くなったとき、障害年金（1級〜2級）を受けていて亡くなったとき、なども対象です。

遺族年金を受け取れる条件があります。死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者の期間に、国民年金の保険料納付済期間（厚生年金保険の被保険者期間、共済年金被保険者期間）と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

［図表2］遺族年金を受け取れる条件 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

特例として、死亡日において65歳未満であること、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないことです。

［図表3］保険料納付要件特例 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

遺された家族の「属性」と「年齢」に要注意…「遺族厚生年金」の受給要件

配偶者（妻）については年齢条件がなく（子のいない30歳未満の妻のみ5年間の限定）、遺族厚生年金を受け取れます。夫・両親・祖父母の場合は、亡くなったときに55歳以上であることが条件です。受け取れるのは60歳からになります。

受け取る年金額は、亡くなったひとの老齢生年金（報酬比例）額の3／4です。繰り上げで受給していても、本来の年金額で計算されます。繰り下げて増額した厚生年金を受け取っていても、本来の老齢厚生年金で計算されます。子は18歳になった最初の3月31日まで、4月1日生まれのときは前日の3月31日に18歳になったとみなされるのです。高校卒業の年までのことになります。

遺族厚生年金には、25年以上加入していたときの計算（長期計算）と、加入中に亡くなったときの計算（短期計算）の2通りあります。両方を満たしているときは、2通り計算して有利なほうを受け取れるのです。遺族年金を受け取るひとが65歳になったときは、自分の老齢年金と遺族年金を受け取れます。ただし遺族厚生年金と自分が受け取る老齢厚生年金との調整があります。

［図表4］遺族厚生年金 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

遺族基礎年金とは？

亡くなった当時18歳未満（高校を卒業する3月まで）の子がいる場合は、遺族基礎年金が支給されます。障害年金2級に該当する子がいるときは、その子が20歳になるまで遺族基礎年金を受け取れるのです。遺族基礎年金は老齢基礎年金額の満額に子1人目と2人目には23万4,800円、3人目から7万8,300円が加算されます。（令和7年度）

遺族厚生年金を受け取れるときは、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受け取れます。子が18歳を超えた場合は基礎年金を受け取れません。たとえば子が3人それぞれ成長して18歳を過ぎると、加算が1人ずつ減り、3人目の子が18歳を過ぎた時点（高校卒業年度）で遺族基礎年金を受け取れません。年金生活者支援給付金も受け取れます。

《ポイント：年金生活者支援給付金》

〇年金生活者支援給付金の対象者（年収・年齢要件など）

〇遺族基礎年金・障害基礎年金・老齢基礎年金の受給者

寡婦年金と死亡一時金は「どちらか一方」しか受け取れない

受け取る前に亡くなったときには、国民年金保険料を支払っている期間により、死亡一時金や妻が受け取れる寡婦年金などがあります。日本国籍を有していないひとが加入していた国民年金と厚生年金が10年以上保険料を納めていないときは、脱退一時金などがあります。

「寡婦年金」を受け取るための「3つ」の条件

遺族基礎年金を受け取ることができない妻で、夫が国民年金保険料を支払っていたときに受け取れます。国民年金の独自給付です。配偶者の妻が受け取れます。夫は受け取れません。寡婦年金を受け取れる条件が3つあります。

1．死亡日の前日において、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間があわせて10年以上ある夫が年金を受け取る前に亡くなったとき。

2．夫によって生活をともにし、経済的に生計を維持されていたこと（生計同一）。

3．婚姻関係が10年以上継続されている妻。

60歳より前に亡くなった場合でも、受け取れるのは60歳から65歳のあいだになります。年金額は夫が国民年金第1号の被保険者期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3／4です。死亡一時金との選択になります。

たとえば妻が55歳で夫が60歳で亡くなったとき（国民年金第1号被保険者として480か月納付済）は、繰り上げせず、老齢基礎年金を受け取る前です。このとき寡婦年金は83万1,700円の3／4、60歳から65歳までの5年間受け取れます。再婚など生計維持関係が亡くなったときは受け取れません。

《ポイント：寡婦年金の要件》

〇国民年金保険料を10年以上納めた人が亡くなったとき。

〇10年以上の婚姻関係のある妻が60歳から65歳までのあいだ受け取れる。

死亡一時金は「一括払い」

一度も受け取らずに亡くなった場合、国民年金第1号の被保険者期間の納付済み期間が36か月以上あるひとが死亡したときに、遺族に対して納付済み期間に応じて一時金が支給されます。

［図表5］死亡一時金 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

死亡した月の前月までに付加保険料納付済み期間が36か月以上ある場合は、上記の額に8,500円が加算されます。

死亡一時金を受け取れる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番です。生計を同一にしていたことが条件です。死亡日の翌日から2年を経過すると受け取れません。なお、妻が寡婦年金を受け取るときは死亡一時金を受け取れません。

《ポイント：国民年金死亡一時金》

〇国民年金第1号被保険者のときの納付済み期間が36か月以上。

〇国民年金3号被保険者の期間は含まない。

〇国民年金独自給付のため、厚生年金保険に死亡一時金はない。

河原 優美子

社会保険労務士

※本記事は『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THEGOLDONLINE編集部が本文を一部改変しております。



