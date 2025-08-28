「抽選にすら進めない」国立小学校受験の現実…それでも挑む家庭の事情と「次につながる教育」という考え方

抽選に落ちたら、そもそも受験すらできない――。それでも、国立小学校受験に挑む家庭は後を絶ちません。筑波大附属やお茶の水女子大附属といった人気校を目指すなかで、多くの親たちは「受かるかどうか」ではなく、「この学びが将来につながるかどうか」という視点を持ち始めています。

抽選すら通らない現実…それでも準備をやめない家庭の本音

少子化が進む一方で、首都圏の国立附属小学校には毎年、相変わらずの“狭き門”が待ち構えている。筑波大学附属小学校やお茶の水女子大学附属小学校といった人気校には、今も多数の家庭が受験の準備を進めているが、そこには意外な「壁」が存在する。

実は、これらの学校には“筆記試験”以前の「抽選」というステップが設けられており、それを突破しなければ、いくら勉強をしても受験そのものができない仕組みになっている。つまり、いくら時間と費用をかけても「受けられないかもしれない」のが、国立附属小の現実なのだ。

この抽選制度の存在が、多くの家庭の姿勢を二分している。ある家庭は「抽選で受験できない可能性が高いなら、費用を抑えつつできる範囲で備えよう」と慎重に準備を進める。一方、「抽選に落ちたとしても、幼児期に身につけた力は中学受験にもつながる」として、本格的な教育を施そうとする家庭もある。

4月に行われた模擬試験後、あるセミナーで語られた父親の言葉が印象的だった。

「ペーパーの詰め込みではなく、将来につながる基礎力をつけたい。たとえ抽選で受験できなくても、学ぶ意味はあると信じています」

このような考え方は、今や珍しくないという。特に男子の場合、「小学校受験はしないが、中学受験に備えて幼児期からしっかり学ばせたい」という家庭が増えており、“受験しないのに学ぶ”という構図も珍しくなくなっている。

合格の先…「受かるため」から「将来につながる学び」へ

とはいえ、国立附属小の入試内容には、私立小学校とは異なる特徴がある。こぐま会代表 久野泰可氏によると、「たとえば筑波小の入試は図形問題が中心で非常に難易度が高い。一方、お茶の水小では『どうしてそう思いましたか？』という思考の言語化を求める問いが多く見られる」という。

この違いは何を意味しているのか。 久野氏によると、筑波小の問題は集中力や図形認識といった知的処理能力を重視しており、いわば旧来の知能テスト的な要素が色濃い。一方、お茶の水小は、思考過程を説明する力、つまり「ことばで考える力」に重きを置いているという。

「中学受験や大学入試でも“自分の考えを伝える力”は重要になります。ですから、お茶の水小の出題形式は、単なる小学校受験対策にとどまらず、将来に通じる力を問うていると言えます」と久野氏。近年の傾向として、図形の中でも特に「回転」や「重ね」など、より複雑な処理を求める問題が目立つようになってきたという。機械的な解法では対応できず、じっくりと考える力が必要とされる。こうした問題に触れること自体が、子どもたちの思考力を鍛える訓練にもなる。

さらに現場では、家庭での学習に限界を感じる声も少なくない。模擬試験参加者のなかには、市販の問題集などで独自に学んでいる家庭が多く見られたが、入試情報が手に入らない、正しい学習方法がわからないといった相談も多く寄せられたという。

一方で、「国立だけを志望していたが、併願で私立も検討したい。学び方を変える必要があるのか？」といった質問も寄せられていた。これについては、「私立と国立で学びの内容が根本的に異なるわけではなく、基礎を固めたうえで、学校別対策をとればよい」と久野氏。

こうした状況を見ても、今、国立小受験に向き合う家庭は、“合格そのもの”よりも“将来につながる教育”をどう受けさせるか、という視点で判断しているように見える。

幼児教育というと「早期教育」「詰め込み」といった批判的なイメージを持つ人もいるだろう。しかし、最近では「幼児期に思考力・表現力を養うことが、中学以降の学びの土台になる」と考える家庭が、静かに増えてきている。

たとえ試験が抽選で終わってしまっても、それまでの学びは決して無駄にはならない。むしろ、抽選があるからこそ、学びの本質が問われている──そんな時代に入っているのかもしれない。