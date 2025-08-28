「ココイチ」のカレーをトーストで楽しむ 塗ってトーストするだけで本格的な味わい＆サクサク食感に
ソントン食品は、「カレーハウスCoCo壱番屋（以下、ココイチ）」が監修したトースト用クリーム『CoCo壱番屋監修カレートースト』を、9月1日から全国で発売開始する。
【写真】社員に聞いた！おすすめトッピングアレンジ
同商品は、「ココイチ」をイメージしたカレー味をトーストで楽しめる商品。食パンに塗ってからトーストすると、いつもの食パンが、まるで揚げたてのカレーパンのようなサクサク食感のトーストに変身する。
完成した『CoCo壱番屋監修カレートースト』をココイチ社員に試食調査を実施した結果、「カレーの香りが食欲をそそる」「サクサクした食感が◎」「再現性高く、風味良好」といった、風味・食感・再現性の観点から好評だった。
シンプルに食パンに塗ってトーストするだけでも、本格的な味わいとサクサク食感を堪能できるが、自分の好みやその日の気分に合わせて食材をトッピングすることで、よりカレートーストを楽しむことができる。監修元であるココイチの社員におすすめのトッピングアレンジを聞くと、「チーズ」「トマト」「タルタルソース」といったトッピング案が挙がった。
