育児中に夫に子を預け外出…帰宅直後「もうムリ」と悟った理由【ママリ】

第１子である息子さんを育てるharumama(@haruharu1809)さんは、ワンオペ育児で日々ストレスを溜めていました。ある日、どうしてもイライラが抑えられず、「もう限界だ」と悟ります。溜め込んだストレスが一気に爆発し、夫に「週末は一人で出かけたい」と唐突に伝えます…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『わたしの産後クライシス』をどうぞごらんください。

夫は諦めている？

正直に「1人の時間が欲しい」と告げたharumamaさん。ところが、夫は相変わらず仕事が忙しいと言い張り、ベビーシッターや一時保育の利用を提案します。ところが、harumamaさんから見ると、夫は諦めているように見えてしまいます。



なかなか話はまとまりませんが、1人で出かけたいという希望は叶うのでしょうか？

いざ、1人でお出かけ！

夫との話し合いはまとまらないまま、午前中にすべて家事をこなし、やっとの思いで作った自分の時間。久しぶりに1人でお出かけして、満喫したharumamaさん。



あっという間に帰る時間になります。そして、帰宅すると、いつもの家事と育児が待っていました…。

夫は不機嫌なまま

せっかく気分転換できたのに、夫の言葉と態度に傷ついてしまったharumamaさん。いったい、どうすればよかったのでしょう？さまざまな感情がこみあげてきてしまい、涙が溢れます。



話を聞いて、共感して欲しいと思う妻。一方で、どうしても論理的な思考が先行してしまい、すぐに解決先を提示しようとする夫。夫婦のすれ違いが、衝突の原因になっていますね。また、お互い「自分の方が大変」だと思い込んでいるため、感謝の気持ちを忘れているように見えます。

