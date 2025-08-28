EXILEのATSUSHI（45）とTAKAHIRO（40）が28日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）に出演。ATSUSHIの療養中の思いを語った。

デビュー24周年記念日となる9月27日に、約4年5カ月ぶりとなる52枚目のシングル「Get-go!」をリリース予定のEXILE。それに先駆け、ATSUSHIのグループ復帰となる今作のMVが昨日解禁された。

司会の「バナナマン」設楽統から「ここに至るまで体調不良などもありました。その間っていうのはどういう気持ちだったんですか？」と質問を受けたATSUSHI。「ありがたいことに、会社のスタッフ、メンバー、ファンの皆さんが“良くなったらまたいつか、歌ってくれたらうれしいから”って、プレッシャーがない状態で“ゆっくり治せば良いよ”って言ってくれた」と語り出した。

「ある意味で24年の活動の中でゆっくりできなかったこともできたりとか…必要な時間だった」と回顧。「一時は、生活もかなり苦しいみたいな状況もあったんですよね？」と再度聞かれると「そうですね。酸欠になってるような状態なので…1日に3回から4回横にならないとめまいがしたりとか。事故だったんですけど、そんな状態もありました」と振り返った。

「EXILEに復活するって言った直後だったので、最初の方は凄く責任もあって」と相当のプレッシャーを感じていた事もあったとして「あんな大風呂敷広げちゃったのになという気持ちもありました」と本音をこぼした。

「EXILEとしても不安がなかったかと言われると…もちろん不安だったんですけど、それより心配でしたね」と話し「たまに事務所でお会いしたときに顔色が凄い悪かったので、心配が第一にありました」と回想したTAKAHIRO。「メンバー一同ここが踏ん張り時だなって。頑張ってました。ファンの皆さん、期待して待ってくださってたんで、その気持ちを大切に過ごしていきたいなというところで…頑張っていました」と締めくくった。