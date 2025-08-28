³°Ì³À¯Ì³´±¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬°ÜÌ±¤ä³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¸í¾ðÊó³È»¶¤ÎÂÐ±þÃÙ¤ì¤òÄÄ¼Õ¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¸Æ¤Ó¤«¤±
JICA=¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤¬¹ñÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤êÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¾¾ËÜ¾°³°Ì³À¯Ì³´±¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¾ðÊó¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µ¤ÎTICAD=¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢JICA¤¬¹ñÆâ4¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«4¤«¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸í²ò¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¾¾ËÜ³°Ì³À¯Ì³´±¤Ï¡¢¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¤Ç¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò³È»¶¤»¤º¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤éÀ¯ÉÜ¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¡¡¾¾ËÜ³°Ì³À¯Ì³´±
¡Ö³°Ì³¾Ê¤È¤·¤Æ¤â°ú¤Â³¤Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ä¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤«¤é¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜÀ¯Ì³´±¤Ï¡¢º£²ó¡¢SNS¤Ç¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬µÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿°ì°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÜÌ±¤ä³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
³°Ì³¾Ê¤ÎÂÐ±þ¤¬¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸òÎ®»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµ¤·¤¯°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£