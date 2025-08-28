ホンダが「ゼロシリーズ」サルーン＆SUVを日本初公開へ！ 小型ビジネスジェットの“実物大の機内”を体感できる！ 「陸海空」で活躍する多彩なモビリティを出展【JMS2025】

「ゼロシリーズ」2モデルを日本初公開へ！

ホンダは2025年8月28日、2025年10月に開催される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー）」（プレスデー：2025年10月29日〜30日、一般公開日：10月31日〜11月9日）の出展概要を発表しました。

四輪車・二輪車・パワープロダクツ・航空機などホンダが提供するさまざまなモビリティとその関連技術、コンセプトモデルを出展。

【画像】超カッコいい！ これが日本初公開の「ホンダゼロシリーズ」です！（30枚以上）

今回は、その第一報として、ホンダブースのコンセプトと展示モデルの一部を公開するとともに、一般社団法人 日本自動車工業会が主催するメインプログラムへの出展概要を紹介します。

「ゼロシリーズ」日本初公開！

ホンダは創業以来、夢を原動力に、技術と独創的なアイデアで、総合モビリティカンパニーとして、人と社会の可能性を広げるモビリティの創造にチャレンジしてきました。

今回のブースでは、最新の技術でこの”夢”をかたちにした四輪・二輪の製品を中心に、「陸上」だけでなく、「海」や「空」でも活躍する幅広いホンダモビリティを展示する予定です。

プロトタイプとして、2026年にグローバル市場への投入を予定しているEV「Honda 0（ゼロ）シリーズ」を出展するほか、現在販売中の四輪車・二輪車も展示。

さらに、「空」の領域では、2023年に引き続き小型ビジネスジェット機「HondaJet Elite II」の実物大インテリアモックアップモデルを、実際に機内に入り室内空間を体感できる方法にて展示します。「海」の領域では大型船外機を展示すると言います。

全ての展示コンテンツについては、9月末に発行予定のニュースリリースおよびHonda Japan Mobility Show 2025特設サイトにてご案内します。

●出展概要

【四輪】

・Honda 0 SALOON Prototype （プロトタイプ） ※ジャパンプレミア

Honda 0シリーズのフラッグシップである「Honda 0 SALOON（サルーン）」は、新開発のEV専用アーキテクチャーをベースに、Honda 0シリーズの開発アプローチである「Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）」を具現化する数々の次世代技術を搭載します。

・Honda 0 SUV Prototype （プロトタイプ） ※ジャパンプレミア

Honda 0シリーズの第1弾となる、中型SUVのプロトタイプ。Thin, Light, and Wise.のアプローチをSUVに適用することで、空間の広さを一層拡張し、開放的な視界と自由度の高い広々とした居住空間を実現しています。

【二輪】

・CUV e：（シーユーヴィー イー） ※市販モデル

交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:（モバイルパワーパック イー）」を動力用電源に採用した、原付二種（第二種原動機付自転車）の電動二輪パーソナルコミューター。

・Rebel（レブル）1100 S Edition Dual Clutch Transmission ※市販モデル

デュアル・クラッチ・トランスミッション（DCT）を搭載した大型クルーザーモデル。

多様なモビリティ

・HondaJet Elite II（実物大インテリアモックアップモデル）

従来のHondaJet Eliteからのパフォーマンスのアップグレードと機能美の追求による、究極のオーナーシップ体験と快適性を実現した小型ビジネスジェット機。

・大型船外機 BF350 ※市販モデル

高出力・低燃費を両立し、さまざまなデザインの舟艇にもマッチしやすいシンプルかつクリーンなスタイリングを採用したホンダ船外機のフラッグシップモデル。

※ ※ ※

また、日本自動車工業会主催のメインプログラムにも出展します。

・Tokyo Future Tour 2035 〜モビリティの未来の姿にワクワク〜

未来におけるモビリティの活躍や日本の未来にワクワクしてもらえることを目指したプログラムが実施され、10年後の近未来の技術やそれによってもたらされる生活の変化を体感することができます。

電動ロボット芝刈機／草刈機「Miimo（ミーモ）」シリーズや、座ったまま体重移動するだけで移動できる着座型のパーソナルモビリティ「UNI-ONE（ユニワン）」などの出展を予定しています。

・Mobility Culture Program 〜モビリティそのものにワクワク〜

人々の生活に深く根ざし、ワクワクをもたらす存在であり続けてきた四輪車・二輪車を中心に、さまざまなモビリティとそれらが持つストーリーに焦点を当てたプログラム。

1988年にFIAフォーミュラ・ワン世界選手権（F1）で16戦中15勝という当時の最多勝利記録樹立とコンストラクターズ、ドライバーズのダブルタイトルを獲得した「マクラーレン・ホンダMP4／4」を展示します。

二輪では、1994年FIMロードレース世界選手権 GP500クラスのチャンピオンマシン「NSR 500」などの展示を予定しています。

・Startup Future Factory 〜モビリティのビジネスにワクワク〜

未来を担うスタートアップ企業の最先端の技術とユニークなアイデアが一堂に会し、モビリティ産業の次世代ビジネスに向けた共創活動を確認できるプログラム。

従業員の持つ独創的な技術・アイデアをかたちにして、社会課題の解決と新しい価値の創造につなげる新事業創出プログラム「IGNITION」ブースの出展を予定しています。

・Out of KidZania in Japan Mobility Show

職業・社会体験施設「キッザニア」とのコラボレーション企画。小学生を対象に、モビリティ産業に関わる多様な仕事を楽しみながら体験できるコンテンツです。

UNI-ONEの構造や利活用に向けた事業企画提案を楽しみながら学べる体験型コンテンツの提供を予定しています。