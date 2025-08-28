»Ð¤â¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉ½¾ð¡Ä¡×´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×21ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤ÊÀ±Íè¤âÌ¥ÎÏÅª¡×
¤¢¤´¤ò¤Ä¤Þ¤ß¡Ä
¡¡ÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬¤ªÃãÌÜ¤Ê´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖDo you think about me every night?(ËèÈÕ»ä¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡©)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÀÆÀ±Íè(21)¡£
¡¡¤¢¤´¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤¿¤ê¡Ä¡£ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂç¤¤ÊÆ·¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉ½¾ð¡ª¡©¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ±Íè¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤ÊÀ±Íè¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÀÆ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤È³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×(TBS)¡¢º£½Õ¤Î¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(Æ±)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£9·î5Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡×¤Ç¤Ï¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁáÀîÌ¨¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¡£»Ð¤Ï²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡£