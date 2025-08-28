「今日好き」瀬川陽菜乃、美脚際立つミニワンピ姿「ままと弟と東京デート」
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が27日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
瀬川は「ままと弟と東京デート」と家族との時間を報告。「最近あつすぎるからぐーたらしてる」と近況を明かし、夜景をバックにグレーのミニ丈ワンピースとニーハイブーツで美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「家族デート素敵」「可愛い」「スタイル抜群」「ファッションセンス良すぎる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」、現在放送中の「夏休み編2025」に参加している。（modelpress編集部）
