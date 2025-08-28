美人インフルエンサー、ワンショルコーデで肌見せ「服どうなってるの？」「大胆」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】クリエイターのおさきが27日、自身のInstagramを更新。ワンショルダートップスを着用した姿が話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、大胆な肌見せコーデ
人生初のボブヘアにしたことを報告していたおさきは「髪切ってからお風呂1時間から20分に短縮された」と報告。ネイビーのワンショルダートップスを着用し、美しい肌をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ボブやっぱりいいね」「ワンショル似合う」「服どうなってるの？」「大胆」「オシャレなデザイン」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
