【ねこと魔法のランプ】「ご命令を」せっかく出てきたランプの魔人にねこがいたずらを!?
【玉手箱なねこ】箱を開けたらショックで真っ白に!? 入っていた中身は／みっけ！ねこむかしばなし（1）
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆ねこと魔法のランプ
■◆アラジンとねこ その1
■◆アラジンとねこ その2
■◆元となったむかしばなし
アラジンと魔法のランプ
むかし、アラジンという貧しくも心優しい青年がいました。ある日、アラジンのもとに親戚だと偽って魔法使いがやってきました。
「洞窟から魔法のランプをとってきてほしい」と頼まれたアラジンは快く引き受けます。命からがら魔法のランプを手に入れたアラジンでしたが、魔法使いに騙され、洞窟に閉じ込められてしまいます。
しかし、アラジンは願いを叶えてくれるランプの精の助けで洞窟から脱出。さらにはランプの精のおかげで国の王女と出会い、恋に落ちました。
そんなアラジンの前にあの魔法使いがまた現れ、王女をさらっていきます。
アラジンは機転を利かせて魔法使いを倒し、王女と幸せに暮らしました。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』