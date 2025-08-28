あの、膝上ミニスカで美脚際立つ「スタイル抜群」「何でも似合うのすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】歌手のあのが27日、自身のInstagramを更新。膝上ミニスカートの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】あの、ミニスカで美脚披露
あのは「衣装」とつづり、グレーのミニスカートにプリントシャツを合わせたコーディネートでスラリと伸びた脚を披露したショットや、セーラー服を着こなした姿などテレビ番組出演時の様々な衣装を紹介。10個の出演番組のタイトルを並べ、「セーラ服衣装で2回も着てる」などと説明している。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「可愛い」「衣装どれも似合ってる」「スタイル抜群」「何でも似合うのすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
