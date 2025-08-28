歌手の相川七瀬（50）が、27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。女性デュオ「PUFFY」吉村由美（50）との不仲説の真相を語った。

不仲説やデマの話題になり、相川は「局の廊下で殴り合いをしたっていう記事が出た。PUFFYの吉村由美と相川七瀬」と切り出し、「局の廊下で“何見てんだよ！”みたいなことになって、殴り合いを大貫亜美さんが止めるっていう」と記事の内容を説明。「それで“仲悪い説”みたいなのが盛り上がっちゃうと、楽屋が隣になっても大人同士もちょっとピリピリする。ソニーとエイベックスが」と、お互いの所属レーベルをも巻き込む事態に。

当時番組での共演はあったものの、まだ会話もしたことがない状態で「急にそんなことになっちゃったんで、お互いに“こんにちは”も言いづらくなる」と回顧。同時期にデビューしたため、レーベル同士がライバル視していたこともあり、記事について「そういうことをやられると居心地が悪くて、なんか嫌やなあって私は思ってて」と振り返った。

しかし「たまたまうちでネコがたくさん生まれて」と回想。そのことをテレビ番組を通じて知った吉村が「ネコ余ってたら自分に欲しい」と声を掛けたことで氷解。「そこからめっちゃ仲良くなった」と続けたが、ニヤリと笑って「（ウワサとなった現場は）ミュージックステーションの廊下で」と付け加えていた。