お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（44）が27日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。相方の山内健司（44）の若手時代のエピソードを披露した。

テレビ局員に高級クラブに連れて行ってもらった際、ホステスの美女が山内を気に入り、2人は連絡先を交換。その後、かまいたちが出演する劇場に女性が来ることに。山内はテンションが上がり、劇場にいた後輩のGAG・SJに「仲良くなったお姉ちゃんが舞台見たいって言うから、きょう来てんねん。この後、ご飯とか誘ってみようかな」と話していたという。

出番後、女性とメールしていた山内。「さっき言ってた子、女の子の友達と2人で来てて。友達のほうが坂本（SJ）のこと気に入ったから連絡先聞きたい言ってる」とSJに伝え、SJの連絡先を女性に送った。

すぐにSJにメールが届いたが、送り主はなんと、山内が食事に誘おうとしていた女性だった。実は、女性はうそをついていて「（SJと）遊びたいって言ったのは私なんです。山内さんに内緒で遊びに行きませんか？」と誘ってきた。

SJがこのメールについて報告すると、山内は「えー。もうええわじゃあ。遊んでおいで」。勧められたSJだったが、山内を気遣い「今回はなかったことで」と女性に伝えた。

すると、女性から「さっき、山内さんからメールが来て。“絶対に坂本と遊びに行くなよ”って」と返信が。坂本が「僕と遊ぶなって言ったんですか？」と山内に聞くと、山内は鼻をパンパンにして「バレたか」。正直に認めていたと濱家は明かし、笑わせた。