¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£·£´£¹Æü¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡×Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç£µ²ó£¹Ã¥»°¿¶£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££µ¡½£±¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå°ÊÍè¡¢£·£´£¹Æü¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿£Ì£Á£Æ£Ã¤Î´Ú¹ñÂåÉ½£Æ£×¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡ÊÂ¹¶½Ì±¡á£³£³¡Ë¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ÆÊóÆ»¡£¡Ö£Ó£Ð£Ï¡¡£Ô£Ö¡×¤¬¡Ö¡ØÂ¹¶½Ì±¤¬¾¡ÍøÍÅÀº¤À¤Ã¤¿¡ÙÂçÃ«£µ¥¤¥Ë¥ó¥°£¹£Ë£±¼ºÅÀ¡¡ºÇ¹âÅêµå¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¡×¤ÈÊó¤¸¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤â¡Ö¡ØÂ¹¶½Ì±¾¡ÍøÍÅÀºÅÐÈÄ·à¡Ù£±£¶£±¥¥íÂçÃ«£·£´£¹Æü¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¹ë²÷¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö£Ó£Ð£Ï¡¡£Ô£Ö¡×¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿Æü¡¢ÂçÃ«¤â¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤ÎÅêµå¤ÇÅú¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¸å¡¢ÅêµåÎý½¬¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ÆÇï¼ê³åºÓ¤ò¼õ¤±¤¿¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ø´°àú¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ÏÆ±¤¸£Ã£Á£Á¤ÈÂåÍý¿Í·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£