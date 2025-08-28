Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が２８日付でグループを卒業することになった。本人とともにＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ、グループがこの日、それぞれ声明を発表した。

スタート社は「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰは今年１１月でデビュー１８周年を迎えますが、２０周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と報告。「これまで中島を応援してくださったファンの皆様、そして、ご支援くださいました関係者の皆様に心より御礼を申し上げると同時に、突然のご報告となりましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中島の今後については「まずは俳優活動に専念する予定」とし、今年１０月には「個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます」と明かした。

グループも「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」名義で声明を発表。「突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪から始め、「中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください」と切り出す。

グループとして「デビューして約１８年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました」という。

その上で「２０周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と明かす。「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりました」と正直に告白しつつ、「中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」と中島の卒業を説明した。

ファンに対しては「様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。僕たちは前だけを見て、最高の２０周年にファンの皆様を連れていきます」と理解を求める。「どうかこれからもＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです」と呼び掛けた。