マルチタレントのＤＡＩＧＯ（４７）が２８日、現代版ベーゴマ「ＢＥＹＢＬＡＤＥＸ」世界大会のスペシャルサポーターに就任。東京おもちゃショー（東京・江東区）のタカラトミーブースで行われた「ＢＥＹＢＬＡＤＥ Ｘ ＷＯＲＬＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ ２０２５」直前記者発表会に出席した。

ＢＥＹＢＬＡＤＥＸは子供、大人問わず対戦できるオモチャ、というよりスポーツ。２０地域で１万５０００人以上が参加した予選を勝ち抜いた３３人が、１０月１１・１２日に東京で行われる世界大会で頂点を目指す。

この日はデモンストレーションとして日本代表・おまんじゅうキング選手（３７）とＤＡＩＧＯが対戦。「芸能界でもね、もうウィッシュ（決めポーズ）とアルファベット（ＤＡＩ語）だけここまで戦ってきてますから」と意気込んだＤＡＩＧＯは、なんと勝ってしまった。

キング選手は「ＳＳＡですね。スーパーセンスあります」とお墨付き。ＤＡＩＧＯは「まさに、ＳＴＤ。世界大会出ます！」と浮かれた。イベントを振り返り「もう正直な話、ＢＢＨです。ベイブレード、ハマった」。

終わりの代表質問で「自身がこれだけは世界で戦えるというものは？」と聞かれると「かなり難しい質問なんですけど、１つあるとしたら…ＤＡＩ語ですかね。アルファベット。今までも数々のハリウッドスターの方にも、ＤＡＩ語は通用してきましたから。英語圏だったらイケるんじゃないかなっていう、希望はあります」と答えた。

年齢、性別、言語問わず交流できるＢＥＹＢＬＡＤＥＸにちなみ、コミュニケーションの秘訣を問われると、しばらく考え「まぁでもやっぱり大事なのは…ＲＩＧかなって思いますけどね。礼儀」とコメント。

この夏に本気で楽しんだことは「家族で行ったんですけど、分かりやすく言うとＯＫＢかな。大阪関西万博」と明かした。「万博ってなかなか日本にまた来るのってかなり後だと思うので、自分がね、生きてる間に来るかも分からないですから、やっぱりそういう空気感だったりとか、いろんな世界っていうものを、子供たちにも体験してもらいたかったってところで、家族で行って、すごく楽しかった」と笑みを浮かべた。