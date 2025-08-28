レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２７日（日本時間２８日）、敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「７番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打だった。９回に代打を送られベンチに退いた。打率２割２分６厘。チームは１点ビハインドの９回に５番ラファエラが１６号２ランを放ち、３―２で逆転勝ちして、３連勝を飾った。

２回一死無走者はオープナーとして先発マウンドに上がった左腕エンズの２球目、真ん中低目のチェンジアップを引っかけ二ゴロに倒れた。２打席目は１―１の４回二死二塁で回ってきた。中継局ＮＥＳＮでは実況アナが「打率はぐっと下がって２割３分１厘、ＯＰＳも６割２分７厘」と話せば、解説者は「（負傷者リスト入りしている）アブレイユの復帰はまだ１週間先かもしれない。でも彼が戻るまで、マサには１週間くらい（の出場機会が）ある、そうですよね？ だから調子を上げて、大きなヒットを何本か打っておきたいところ」と吉田の立場を解説した。

しかし、２番手の右腕コントレラスの外角シンカーを打たされて二ゴロ。実況アナは「またもうひとつ、二塁への弱いゴロに倒れました」と伝えた。

７回二死無走者はカーブを打って浅い三飛に倒れたが、打球を見ることもなく、うつむいたまま一塁へ走った。全く見るべきところがなかったが、チームは今後も起用していく方針のようだ。

米ニュースサイトのマスライブはコーラ監督のこの日の試合前の談話を紹介した。不振の原因について「（打撃の）メカニクスだと思う」と話し、「タイミング、（テイクバック時の）負荷、全てだ」と説明。その上で「だが、彼のいいところはそれでもいい打席があるところ。我々は彼がいい打席を送ると信じているし、起用し続けるつもりだ」と語っている。

しかし、ワイルドカード争いトップでポストシーズン進出を見据えるチームはいつまでもチャンスをくれないだろう。一振り入魂。悔いのない打席を重ねるだけだ。