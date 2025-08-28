◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは４連勝で、地区優勝マジックを「２６」に減らした。大谷翔平投手（３１）は、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場。今季１１登板目で最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で今季最多９奪三振を奪って球団新１試合１９奪三振の快勝に貢献し、ドジャース移籍後初白星を手にした。ボブルヘッドデー初登板で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの復帰星を飾った。

大谷の快投に、敵陣からも完敗を認めるコメントが相次いだ。昨季盗塁王で、試合中に走者の大谷と二塁ベース付近で談笑する姿もあったデラクルス内野手は「彼はすべての球をうまく操っていた。彼が投げたいところに投げていた。今日は本当に素晴らしかった。（大谷との話？）ただ挨拶をしただけ。彼は英語で話した。自分はまだ日本語は分からないんだ。努力はしているよ（笑）」。元同僚のラックス外野手は、カーブを多投して攻めてきた配球に「こちらもそれを前提に準備していたが、彼は本当に良い投球をしてミスをしなかった。こういうときは帽子を取って称賛するしかない」と話した。