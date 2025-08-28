¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ù¤ÇÄ¾Á°¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¡ÖËÍ¤¬Áö¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡¿44¡Ë¤¬¡¢ÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°11¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢²£»³¤ÎÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤³¤«¤ÇÊÂÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²£»³¤Ï¡Ö¤á¤ë¤ë¤Ï¡Ê±þ±ç¤Ë¡ËÍè¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ÌÚÂ¼Úå¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¡¢MC¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·ãÎå¡£
¡¡²£»³¤Ï¡ÖÅöÆü¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Áö¤ëÍýÍ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÇÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
