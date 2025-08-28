オリックスは、９月５日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）の試合前セレモニーで歌手の新浜レオンが国歌独唱を務めることを発表した。

新浜は１９９６年５月１１日生まれの２９歳。２０１９年にデビューし、その年の「第６１回日本レコード大賞新人賞」を受賞した。２０２０年には「第３４回日本ゴールドディスク大賞」の「ベスト・演歌／歌謡曲・ニューアーティスト部門」を受賞。２０２３年には「第１５回ＣＤショップ対象２０２３」歌謡曲賞に輝いた。昨年は「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場し、さらに活躍の場を広げている。小学校から高校まで野球一筋に打ち込み、将来の夢はプロ野球選手になることだった。

新浜は球団を通じて「今年も昨年に続き、国歌独唱の機会をいただき誠に光栄です。昨年は、ものすごい緊張感の中で務めさせていただいたあの感動が忘れられません。僕自身、高校まで甲子園・プロ野球に憧れて本気で野球をやっていましたので、ＮＰＢ公式戦の国歌独唱を担当させていただけることに心から感謝します。とにかく、プロ野球へのリスペクトの気持ちを込めて国歌独唱を務めさせていただきます。オリックス・バファローズ対北海道日本ハムファイターズ戦をみんなで楽しみましょう」とコメントした。