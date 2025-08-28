ÌîÂ¼Ë®´Ý¤ÈÆâÆ£¹ä»Ö¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂ¤·»»¡¦°ú¤»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
ÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Âç¾¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË9»þ～13»þ¡Ë¡£8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÆâÆ£¹ä»Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂ¤·»»¡¦°ú¤»»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤¬Å¸³«¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¡Öº£Æü¤ÎËÜÈÖÁ°¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ°¤ËÆâÆ£¹ä»Ö¤µ¤ó¤¬18Ê¬¤ËµÚ¤ÖÇ®ÊÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ø±é½ÐÏÀ¡Ù¡£·ëÏÀ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø±é½Ð¤Ë¤ÏÂ¤·»»¤â¤¢¤ì¤Ð°ú¤»»¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¡×
ÆâÆ£¹ä»Ö¡ÖËÍ¡¢ÆüÂç¤Î±Ç²è³Ø²Ê½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸½ºß¤Ï¤½¤Î±Ç²è³Ø²Ê¤ÇÀèÀ¸¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø±Ç²è¤Ã¤Æ²¿¤è¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±Ç²è¤È¤«¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÈÂÓ¤ÎºîÉÊ¤È¤«¡¢Éßµï¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹â¤¤¤È¤«Äã¤¤¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Îº¢¤Ï¡¢8¥ß¥ê¡¢16¥ß¥ê¡¢¤½¤·¤Æ35¥ß¥ê¤È¤¤¤¦¡¢Éßµï¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ï±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤«¤é°Î¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÊý¤¬¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê35¥ß¥ê¤Ç»£¤ë¤«¤éÉ÷·Ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢±éµ»¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×
Ë®´Ý¡Ö¤³¤ì¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤â¡¢ÀâÌÀ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤¦¤³¤¦¤³¤¦¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÄã¸Â¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡¢ÀÎ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¡×
ÆâÆ£¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç°¤¯¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ø²¿¡¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ù¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¿©»öºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥é¥Á¥é¸«¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀâÌÀÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡ØºòÆü¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤È¡£Èá¤·¤µ¤ò²¿¤«¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¡£¤À¤±¤É±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢°Å¤¤Ãæ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²èÌÌ¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤âÂæ»ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á°¤Î¥·ー¥ó¤¬Èá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¥·ー¥ó¤Ë¥Ý¥ó¤È¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤³¤¤¤ÄÈá¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇËÍ¤¬¤¤¤«¤ËÈá¤·¤¤¤«¤ò¸ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ø±é½Ð¤Î°ú¤»»¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ú¤»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥ó¡¢²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÒÀÊ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¡£¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¥¤¥áー¥¸¡£Âæ»ì¤ò°ú¤»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø¤ª¡¢º£¤³¤ì¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ó¤À¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤¬¡¢ËÍ¤Ï°ì±þÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¤·¤¿¤ê°ú¤¤¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ë®´Ý¡Ö¤µ¤Ã¤¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼ã¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È°ìÉþ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÂ¤·»»¤À¤è¤Í¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤¢¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤¢¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡ÄÂ¤·»»¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤¬¡¢°Õ³°¤È¤³¤¦¡¢10Âå20Âå30Âå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤¢¡¢°ú¤»»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤è¡©¡¡Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£±öºú¤¬¤¢¤ë¡¢Íñ¾Æ¤¤¬¡¢¥µ¥é¥À¤¬¤¢¤ë¡¢ÄÒÊª¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¡¢Ì£Á¹½Á¤È¤´ÈÓ¡£¤¢¤ë»þ¤ËÍñ¤âÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±öºú¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤Ê¤ëÌîºÚ¤âÇã¤¤ÃÖ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Ì£Á¹½Á¤È¤´ÈÓ¤À¤±¡×
ÆâÆ£¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
Ë®´Ý¡Ö¤³¤ì¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢°ú¤»»¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£²¶¤ÏºòÆü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ÞÆ¦¤È¥¯¥é¥Ã¥«ー¤È6P¥Áー¥º¤Ç¤¹¤è¡×
ÆâÆ£¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¾¯¤··ÝÇ½¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤È¥¹¥Æー¥¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
Ë®´Ý¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÂ¤·»»¤·¤Æ¤ë¡×
ÆâÆ£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¡¢²¶¤ÏÊÌ¤ËÌ£Á¹½Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤è¡£ÇòÈÓ¤Ë¾ßÌý¤«¤±¤Æ¤â¿©¤¨¤ë¡£ÈþÌ£¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡¡µÕ¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Àå¤¬±ÔÉÒ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×
Ë®´Ý¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ç¸À¤¨¤Ð¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤ì¤Ç¡¢·ë¹½°ú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢»ä¤âº£68¤ÇÍèÇ¯Ç¯ÌÀ¤±69¡£º£¤Þ¤Ç·î～ÌÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·î～¶â¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤«¤é¤ÏÆüÍËÆü¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¾¤Ë¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢´ðËÜ¡¢Ê¿Æü²Ë¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤«¤é¡¢¼ýÆþ¤â¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£½÷Ë¼¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ØÆ¯¤±¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆâÆ£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Ìò¼Ô¤Ç¤â¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© Ë®´Ý¤µ¤ó±éµ»¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÄ°¤¤¤Æ¤Æ¤â¡£¡Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
Ë®´Ý¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£¤¢¤ì¤¬¸Â³¦¡×
ÆâÆ£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢°ì½ï¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î¸å¤â¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÃË2¿Í¤Î¡ÖÂ¤·»»¡¦°ú¤»»¡×¥Èー¥¯¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÂ³¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£