保守も進歩もYouTubeなしには勝てない　韓国2大政党の代表選で表面化した“強硬化”というニューノーマル

韓国の保守政党「国民の力」の新しい党代表に選出されたチャン・ドンヒョク代表は、組織に頼らない代表選を戦った。

【画像】「共に民主党は最悪の集団だ」と保守系ユーチューバー

全国の党員協議会を回ったり、大量のテキストメッセージを送信したりするような従来型の選挙方式からは外れていた。

それにもかかわらず、他の候補者に比べて知名度の低かった彼が勝利を収めることができた理由は何だったのか。チャン・ドンヒョク代表自身が「新しいメディア環境が生んだ勝利」と認めるように、その核心戦略は保守系YouTubeの活用にあったと評価されている。

これは、対極にある「共に民主党」のチョン・チョンレ代表が当選した過程とも似ている。チョン・チョンレ代表もまた、「共に民主党」のファンダムと党員の票心を狙うため、YouTubeの世界観において特有の「直説話法」を前面に押し出す選挙戦略を選んだのだ。

政界では与野党の全党大会をめぐり、「キム・オジュン」から「チョン・ハンギル」へ、「親・李在明（イ・ジェミョン）」から「親・尹錫悦（ユン・ソンニョル）」へと変わっただけで、本質は大きな違いがないという声まで出ている。

保守系ユーチューバーを積極的に利用

「国民の力」チャン・ドンヒョク代表は全党大会の選挙戦期間中、保守系YouTubeチャンネルに出演することをキャンペーンの主舞台とした。

（写真＝チャン・ドンヒョク代表Instagram）

彼はペ・スンヒの「ニュース配送」をはじめ、「イ・ヨンプンTV」「ユ・ドンギュTV」「コ・ソングクTV」など、さまざまな強硬保守系ユーチューバーが運営するチャンネルに次々と登場し、「戦わない者はバッジを外せ」というスローガンを一貫して掲げ、強硬支持層を狙った戦略を貫いた。

チャン・ドンヒョク代表がこうした戦略を選んだ背景には、「国民の力」の全党大会ルールがある。「国民の力」の党代表選は、党員投票80％、世論調査20％を反映する。6月3日の大統領選敗北以降、強硬保守党員が「国民の力」の主流を占める状況では、党全体に対する世論を考慮するよりも、強硬支持層の票心をつかむことが勝敗を決する構造だった。

実際にチャン・ドンヒョク代表は、選挙人団投票で18万5401票（52.88％）を獲得し、ライバルのキム・ムンス候補（16万5189票・47.12％）を2万212票（5.76ポイント）差で上回った。

世論調査ではチャン・ドンヒョク代表がキム・ムンス候補に1万7845票劣ったが、選挙人団で優位に立ち、最終的に総得票数2367票差で党代表の座についた。一般国民の世論調査ではキム・ムンス候補が60.18％、チャン・ドンヒョク代表が39.82％と20ポイント以上の差があったが、全党大会のルールにより、20％分だけが得票数に反映された。

チャン・ドンヒョク代表が元韓国史講師のチョン・ハンギル氏が進行するYouTubeに出演したのは、この戦略を象徴的に示す場面であった。

チャン・ドンヒョク代表はチョン・ハンギル、コ・ソングク、ソン・チャンギョン、カン・ヨンソクなど保守系ユーチューバー4人が進行する「自由右派YouTube連合討論会」に最初に出演し、これをきっかけに保守ユーチューバーたちから全面的な支持を受けた。

特にチャン・ドンヒョク代表が出演した7月31日は、チョン・ハンギル氏の入党をめぐる党内の懲戒議論が激しくなっていた時期だったが、あえて出演を強行したことで、強硬保守層との結びつきを明確に刻印する契機となった。

保守系ユーチューバーに存在感を示したチャン・ドンヒョク代表の行動は、さらに直接的なものへと変化した。8月19日のテレビ討論会では、この姿勢をさらに強めるように、来年の再・補欠選挙候補公認でハン・ドンフン前代表とチョン・ハンギル氏のどちらを選ぶかという質問に、ただ一人、チョン・ハンギル氏を選んだ。

チョン・ハンギル氏が選挙終盤にチャン・ドンヒョク代表を公然と支持し、事実上「保守ユーチューバー連合」の公式支持候補として位置づけられた。

チャン・ドンヒョク代表自身も当選後の記者会見で、「キャンプも組織もなく選挙を戦い抜けたのは、今の新しいメディア環境があったからだ」と述べ、保守系ユーチューバーを中心とした戦略が当選に大きく寄与したことを認めた。

保守であれ進歩であれ、YouTubeなしには勝てない

一方、敗北したキム・ムンス候補は、全党大会期間中「団結と統合」を強調したが、この流れに乗れなかったという評価が出ている。

「親尹」と「反尹」が力を合わせて政府与党と戦わねばならないというメッセージも、保守系ユーチューバー支持の天秤をチャン・ドンヒョク代表側に傾けるきっかけとなった。

保守ユーチューバー連合討論会を「チョン・ハンギル面接」だとして出席を渋ったキム・ムンス候補も、遅れて出演はしたものの、露出効果や主張の明確さを競う争いでチャン・ドンヒョク代表に後れを取るしかなかった。

こうしたYouTube基盤の「ファンダム政治」は、先立っての「共に民主党」チョン・チョンレ代表の当選過程でも同様に見られる。

（写真＝チョン・チョンレ代表Facebook）

チョン・チョンレ代表もまた、党員比重の高い「共に民主党」の全党大会ルールを積極的に活用した点でチャン・ドンヒョク代表と似ていた。「共に民主党」の党代表選も、権利党員（55％）、代議員（15％）投票、一般国民世論調査（30％）で行われ、党員の意向が核心として作用した。

チョン・チョンレ代表も競争相手だったパク・チャンデ議員より、「共に民主党」の強硬ファンダムを直接刺激できるYouTube戦略を集中的に展開した。チョン・チョンレ代表は「メブルショー」「ニュース工場」「セナル」など、民主党支持者がよく視聴するYouTubeチャンネルに積極的に出演し、キム・オジュン氏が進行するコンサートなどにも直接登場して、進歩系ユーチューバーたちとの親交を誇示した。

パク・チャンデ議員もYouTube遊説に力を入れたが、党員の票心をつかむ主張の明確さを競う競争ではチョン・チョンレ代表に及ばなかったという評価だ。

むしろパク・チャンデ議員は個人的な日程を理由にキム・オジュン氏のコンサートに不参加となり、YouTube放送に出演しても、自身が「スイカ（外は共に民主党、中は国民の力）」ではないと弁明しなければならなかった。ルールの変化を読み取り、YouTubeファンダムを求心点としたチョン・チョンレ代表とは、出発点から差があったというわけだ。

政界では、YouTube出演の波及効果が一層大きくなったことで、強硬ユーチューバーが世論をリードし、支持層が党内世論を主導する流れが続くとの見通しが出ている。

ある野党関係者は「既存のメディアにいくつも出演するより、看板YouTubeに1回出るほうがはるかに大きな効果を出す。YouTube出演後は、党員からの応援メッセージや現場での激励に大きな違いがある」と語った。

（記事提供＝時事ジャーナル）