

政府の調べたさまざまなデータを引用できるから夏休みの宿題にピッタリ。もちろん、パソコンだけでなく、タブレットでもスマホでも参照できる（筆者撮影）

【写真で見る】グラフを見れば、これから我々が直面する少子高齢化社会が一目瞭然。労働者人口はどんどん減っていくのだから、効率化するか外国人労働者の受け入れを促進するか、どちらかしかない

「なんで、宿題をもっと早くやっておかなかったの！」と叱責の声が飛ぶ夏休みの最終日が近づいてきた。特に、時間をかけてデータを集めておく必要の高い「自由研究」あたりが難題。しかし、今年は強力な武器がある。それが、内閣府とデジタル庁が連携して7月に公開した「ジャパンダッシュボード」だ。

これさえあれば、先生も驚くような夏休みの宿題が完成する。それだけではなく、これからの若者は、選挙のときに飛び交うフェイクニュースや、ディスインフォメーション（偽情報）をしっかりと見分けられるリテラシーが必要となる。そのためにも、ぜひジャパンダッシュボードを活用できるスキルを身につけてほしい（もちろん、お父さん、お母さんも）。

デジタル庁が国の統計データを見やすく提供

「情報化社会」と言われて久しいが、豊富な情報を生活に利用できるようになるかと思いきや、デマの発達のほうが激しくて、我々はウソの情報に翻弄されがちだ。先の7月の参院選でも明らかに間違った情報が流布されることもあったが、ファクトチェックにはなかなか手間がかかる。

実は、数値データは、これまでもさまざまな省庁から公表されてはいた。たとえば、総務省統計局の人口推計、労働力調査、文部科学省の進学率や教育指標、内閣府のGDP、経済指標といったデータは各省庁のサイトに行けば閲覧できる。

また、e-Stat（政府統計ポータルサイト）からも入手できた。しかし、一覧性が低く活用が難しかったのも事実。それらのバラバラに公開されていたデータを1カ所に集約し、見やすく可視化したのが「ジャパンダッシュボード」だ。

正直、まだ完全に「誰にでも！」と言えるほど便利ではないが、ガイダンスを見ながらしばらく操作してみると、小学生でも高学年なら調べものに使えるようになりそうだ（逆に頭の固い我々親世代のほうが慣れるのには時間がかかるかもしれない）。

従来は、省庁ごとにデータが散らばっていて、探すのに手間がかかったし、生データが多く、グラフ化や比較は利用者が自分で行う必要があった。しかし、ジャパンダッシュボードなら画面上で、グラフや地図に即座に変換可能、都道府県ごとの比較や時系列推移がボタン操作でできる。

さらに、CSV/XLSXダウンロードもワンクリックで行えるから、自分が見せたいカタチに整形して資料に加えることも容易だ。

都道府県ごとの人口変動データを容易に取得

では、小学校高学年から、中学生ぐらいまでの夏休みの宿題を念頭に、データの表示方法を解説しよう。

まず、こちらのリンクからデジタル庁のサイトへ。

ちょっとわかりにくいのだが、このサイトは使い方を解説するとともに、トップメニューの役割を果たしており、このサイトの中に埋め込まれている「指標のデータをみる」「1つの指標を都道府県ごとにみる」「2つの指標の関係性をみる」「4つの指標の推移を並べてみる」「1つの指標のデータをコピーして利用する」「複数の指標を一括ダウンロードする」という、6種類の機能を選択できるようになっている。

まずは、一番簡単な「指標のデータを見る」から。

左の大分類から「人口」を選び、上部の選択肢から「指標を時系列グラフで見る」を選ぶと日本全国のデータが時系列で表示される。



グラフを見れば、これから我々が直面する少子高齢化社会が一目瞭然。労働者人口はどんどん減っていくのだから、効率化するか外国人労働者の受け入れを促進するか、どちらかしかない（写真：デジタル庁）

これだけ見ても、「日本の人口が2008年の1億2808万4000人をピークに減り続けている」「65歳以上の人口は増え続けてきたがそろそろ頭打ち」「75歳以上の人口はまだまだ増え続けている」「15歳未満の人口は1978年をピークにいまや半減以下」「労働力人口は1995年の約6700万人をピークに、急速に減少しつつある」などがわかり、日本の最大の課題である「少子高齢化」の現実が理解できるはずだ。

これは、現在の小中学生が大人になるときに直面する最大の課題なので、ぜひ数値として見ておいていただきたい。

都道府県を選んで、県別で表示すると、地方においてさらにその状況が深刻であることがわかるはずだ。お住まいの件のデータを東京と較べてみるのも、リアリティが増して学習効果が高いと思われる。



東京都に限定した人口データ。東京都に限っていえば人口はいまだ増え続けているが、15歳以下の人口は大きく減っている。つまりは労働者人口が著しく東京に集中している（写真：デジタル庁）

データを地図に割り当てて、視覚的にわかりやすく

データを地図上で見ることができる。

例えば、人口1人当たりの現金給与総額を見てみよう。青が多くて、赤が少ない。



現金給与総額を県ごとに表示してみた。当然のことながら「パパとママのお給料はいくらなの？」という答えにくい質問があるかもしれないので、回答を考えておく必要があるだろう（写真：デジタル庁）

最も多いのは東京の約448万円。最も少ないのは沖縄の約249万円。もちろん、東京は家賃をはじめとした生活費も高いし、地方なら低賃金でも物価が安く生活しやすい側面もある。しかし、相対的に全国で共通価格のもの（たとえばパソコンとか、本とか）は、地方の人にとっては高価に感じることだろう。

東京に行けば、必ず高い収入が得られるというわけでもない。さまざまなデータを見つつ、将来、自分がどこで生きていきたいかを考える参考になるだろう。

2つの指数の関係性を探る相関分析

さらに、ここからデータ解析の本番。ジャパンダッシュボードでは、2つの指標の関係性を探る相関分析もできる。

たとえば、わかりやすいところでは、総人口と、合計特殊出生率をみれば、人口の多い都道府県の合計特殊出生率が多いのかどうかなども調べられる。実際のところ、やってみると人口の多い東京都の合計特殊出生率は低く、人口の多くない都道府県でも合計特殊出生率の高い県（沖縄県や長崎県）と、低い県（秋田県や宮城県）があることがわかる。

次に、人口総数と公立小学校の増減率（15年間）の相関分析をしてみよう。



公立小学校の増減率をY軸に、人口総数をX軸に取った。大都市圏が右上に分布するのは当然として、人口の多くない県のうち東北や四国などに位置する県の小学校が急速に減っていくことが見てとれる（写真：デジタル庁）

東京都、神奈川県、大阪府、愛知県などの大都市のある県は、人口が多く、かつ小学校の減少率は小さい。対して、岩手県、青森県、秋田県、山形県などの東北や、徳島県、高知県などの四国諸県の減少率は大きい。

ちなみに、このグラフは下にあるバーで年代を変えることが可能で、1996年から2023年まで動かせる。

一番古い1996年までさかのぼると、小学校の減少率が一番大きいのは北海道と新潟県で、それでも-10％程度だ。それが、27年後には、大半の県がそれより急速に公立小学校数を減らしており、岩手県や青森県にいたっては15年で35％も小学校が減っているということが読み取れる。

過疎が急速に進んでいるということだし、小学校が減るということは遠距離通学を強いられる児童が増えているということでもある。

日本の異なった地域に住む、自分と同じ年齢の子どもたちが、どういう境遇にあるのか思いを馳せられるようになるということは、意義のあることだと思う。

1つのテーマについて、4つの指標の推移を並べる

続いては、4つの指標の推移を並べて見る方法。

4つの指標について、特定の都道府県同士、もしくは特定の都道府県と全国平均を比較することができる。



4つの指標と、その時系列での変化を比較できる（写真：デジタル庁）

特定の県が、他の指標となる県、もしくは全国平均に対してどのように変動しているかを見ることができる。

たとえば、この例では、東京都と全国平均を比較している。全国の婚姻件数は下がり続けているが、東京都の婚姻数は2019年まで持ちこたえて、その後急速に低下している。中学校の生徒数は、全国平均も東京都も1980年代後半以来減り続けているが、全国平均は減り続けているのに対して、東京都は少し持ちこたえている。

人口10万人あたりの医師数は東京都は一貫して全国平均より多い。人口密度が高いことも考え合わせると、医療へのアクセスという面において、東京は優れているといえるだろう。都道府県財政の1人当たり歳出決算総額は意外や全国の推移と似た変動をしている。

何かひとつのイシューについて、さまざまなデータを並べたいときに便利な機能だといえるだろう。

もっと深い特定のデータを探す方法もある

より、生に近いデータをダウンロードして、エクセルやGoogleスプレッドシートで解析したいときも、このダッシュボードからデータを選んでダウンロードすることができる。単一のシートをダウンロードしたり、複数の指標を一括してダウンロードしたりもできる。



必要なデータを抽出し、ダウンロードできる（写真：デジタル庁）

もし、ここにないデータが欲しい場合も手段がある。

このジャパンダッシュボードの元データのひとつである政府統計ポータルサイト（e-Stat）からもデータを探すことができる。ここには、ジャパンダッシュボードにある以外のデータも含め9万2212件（原稿執筆時点）のデータがストックされている。

たとえば、前回の参議院選挙のときに在留外国人について大きなイシューとして取り上げた政党があったが、本当のところ在留外国人は、どこの国の人が、どのぐらいどの県にいるのか？ などもe-Statには登録されている。これらのデータを探ることで、フェイクニュースや、ディスインフォメーションに翻弄されず、正しい自分の視点を保つことができる。



ジャパンダッシュボードにないデータは、e-Statなどから探すことができるが、多くは集計されていない生データなので、より扱いは難しくなる（写真：デジタル庁）

きちんと数値を分析し、正しい目線で世の中を見られるようになるための勉強になるのだから、夏休みの自由研究として、非常に意義深いものになるのではないだろうか？

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）