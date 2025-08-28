¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ËÜ²»¡¡²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤Ç¡ÖÊÔÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÄÉé½ý¤ÎÁª¼ê¤Ø¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¾Ç¤é¤º¼£¤·¤Æ¡×
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç²ñ¸«¤ò¼Â»Ü
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï8·î28Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç9·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥á¥¥·¥³Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¡ÊÆ±10Æü¡¿¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÉé½ý¼Ô¤¬Â³¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ø²æ¿Í¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¸õÊäÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¹â°æ¹¬Âç¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¤é¤¬¸Î¾ã¤ÇÁª³°¡£ÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏÅÄÃæÊË¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤é¤¬Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡ÖDF¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ø²æ¿Í¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¸õÊäÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÄË¤¯¤Æ¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¾Ç¤é¤º¼£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ø²æ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í½Äê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁª¼ê¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁª¹Í¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²ø²æ¤·¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬Äã¤¤Áª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬²æ¡¹ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ïÏ¢ÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤Î¤«¤ò´ðËÜÅª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ä¼«¿È¤Ïº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤³¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤Î¤«²¿¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢¼«Á³¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤Áª¼êÁØ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¡¢ÅÚÂæ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éºÇ¶¯ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤òWÇÕËÜÂç²ñ¤Ëºî¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â1²ó1²ó¤Î³èÆ°¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·ë²Ì¡¢ÆâÍÆ¤È¤â¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë