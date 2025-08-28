負傷者続出で主力が不在に

日本サッカー協会（JFA）は8月28日に9月の国際親善試合の日本代表メンバーを発表した。

負傷者が続出している中で、MF中村敬斗やMF鎌田大地らの”常連メンバー”も選外となった。

3月までの2026年北中米共催ワールドカップ（W杯）のアジア最終予選に出場したメンバーの中で、欧州の新シーズン開幕後にDF町田浩樹が膝の前十字靭帯を損傷する大きな負傷で離脱。他にもDF冨安健洋、DF高井幸大、MF田中碧、DF伊藤洋輝、MF守田英正、鎌田といったメンバーが負傷で離脱中とあり招集外になった。

また、所属するフランス2部スタッド・ランスと去就を巡り対立しているとされチーム練習に参加していないと伝えられる中村も、先日のJリーグ視察時に森保監督が示唆していた通りに招集が見送られた。他にもドイツ1部ブンデスリーガのブレーメンへ移籍直後となるDF菅原由勢も、今回の招集が見送られている。そのほかには、DF谷口彰悟（シント＝トロイデン）、MF旗手怜央（セルティック）、FW古橋亨梧（バーミンガム・シティ）、FW浅野拓磨（マジョルカ）らが選外になった。

一方で森保監督は発表会見時に、この時点で普段より少ない25人の招集メンバーを発表した経緯について「今日これからの今週末の試合を見て最低でももう1人増やそうかなと思っています。（理由は）怪我を見極めて、コンディションを見極めてというところから来ております」と説明した。

日本代表は米国に遠征し、現地時間9月6日にメキシコ代表、9日に米国代表と国際親善試合を行う。（FOOTBALL ZONE編集部）