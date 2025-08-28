この発想はなかった…！ぶどうの皮を一瞬でむく裏ワザ

「ぶどうの皮むきって地味に面倒…」と感じたこと、ありませんか？ 特に小粒のぶどうは手間がかかって大変ですよね。じつは、ある方法を使えば、巨峰やデラウェアの皮を一瞬でむけます。今回は、簡単かつ時短になる皮むきの裏ワザを3つご紹介します。

▼手を汚さず簡単に食べられる

皮むきが難しいイメージのある巨峰も、片手で食べられるようになります。



▼一瞬で大量のぶどうの皮がツルンとなくなる

面白いくらいに皮がむけるので、お子さんと一緒にやってみるのもおすすめです。



▼トマトの湯むきをヒントに発見した裏ワザは必見

スルッと皮がむける瞬間は快感。お弁当用フルーツとしても食べやすくなること間違いなしです。







今回ご紹介した3つのレシピは、皮むきが特に難しいといわれる巨峰や、小さくてひとつひとつ対応するのが面倒なデラウェアなど、いろいろな品種に試せる裏ワザです。皮むきが面倒で食べるのを避けていた人も、これで安心ですね。旬の時期にはたくさんのぶどうが出回るため、一瞬で皮をむいて、さまざまな味を楽しんでみてください。（TEXT：青木千奈）

画像提供：Adobe Stock