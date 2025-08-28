クリプトンは、デスクトップアクセサリーシリーズの第1弾となる卓上サイズの調音パネル「DA-AP1」を、8月下旬に直販サイト「KRIPTON Online Store」で発売する。価格は18,000円(税別)。

デスクトップ上の音場を調整できるアクセサリー。吸音面には音響素材として評価の高い「ミスティックホワイト」と「ウールの吸音材」を合わせたハイブリッド吸音材を、反射面には有孔ボードを採用して、吸音と反射の両方の音場改善を図ることを可能にした。

吸音面に使われている「ミスティックホワイト」は、軽く熱伝導が速く、優れた吸音特性(中低域周波数200～800Hzを強力に吸音)を持つため、「難しい中低音域吸音の音場改善に大きな効果を発揮する」とのこと。

使用イメージとしては、DA-AP1をセンターにおいて、モニターディスプレイ面による強すぎる音響反射を整えることで音像の定位感を向上させたり、壁とスピーカーに距離がある場合、スピーカー背面に置くことで、よりバスレフ効果を明確化する効果などが期待できるという。

外形寸法は脚部を含まず440×18×420mm(幅×奥行き×高さ)、重さは1kg。