２８日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６５．９８ポイント（０．６６％）安の２５０３５．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７７．２３ポイント（０．８６％）安の８９４３．０３と３日続落した。売買代金は２１０８億３３１０万香港ドルに拡大している（２７日前場は１６１９億２５２０万香港ドル）。

内外で企業業績の悪化懸念が広がった。前日の米株市場は上昇したものの、決算発表した半導体大手エヌビディアの株価が時間外取引で下落。同社が取引終了後に報告した２０２５年５〜７月期決算は市場予想を上回る増収増益で着地したが、主力事業のデータセンター部門は売上高が予想に届かず、中国事業の先行き不透明感もくすぶる内容だった。内部では、美団（３６９０／ＨＫ）が２７日引け後に発表した２０２５年第２四半期（４〜６月）決算は売上高、調整後利益ともに市場予想を下振れた。同社株は１０．３％安と急落している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、前述の美団のほか、ネット銘柄の下げが目立つ。うち阿里巴巴集団ＨＤ（９９８８／ＨＫ）が３．７％安、京東集団（９６１８／ＨＫ）が３．５％安で前場の取引を終えた。両社は美団とともに、フードデリバリー市場で激しい競争を展開。各社が巨額の補助金を投入し、ユーザーや加盟店、配達員に対する割引・還元を行っている。美団の減益決算は、こうした競争に対応するための補助金の投入が響いた格好だ。

ただ、ネット銘柄の中でも、携程集団（９９６１／ＨＫ）は８．１％高と大きく上昇。同社が本日寄り前に発表した２５年第２四半期決算は１６％増収、２６％増益と堅調な内容だった。

また、半導体の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．３％上昇。中国の半導体メーカー各社が来年に向けて、人工知能（ＡＩ）向け半導体の国内生産能力を３倍に拡大する計画を進めているもよう――と外電が報じた。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）も４．６％上昇している。

一方、本土マーケットは小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７％高の３８０３．０８ポイントで前場取引を終了した。通信が高い。電子、非鉄金属、金融の一角も買われた。半面、鉄鋼は安い。資源、アパレル、医薬なども売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）