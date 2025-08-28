◇ナ・リーグ ドジャース5―1レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手復帰後、初めて5回を投げ抜き、2安打1失点で2023年8月9日のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利を手にした。打っては5打数1安打で4回に逆転の起点となる一打を放ち、チームの4連勝に貢献した。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――749日ぶりの勝ち星をどう受けて止めている。

「勝ち星は打線との兼ね合いがあるので気にしてもしょうがない部分はあるんですけど、前回5イニング投げきりたいなって中で球数もかさんでヒットも打たれて投げきることができなかったので、今日改めて5回投げきったってことが一番いいところかなと思います」

――球種はカーブの割合が多かった。

「元々、決めていたので打線の反応がどうのこうのってよりは、今日はカーブとスプリットを多めに投げていくって決めて（マウンドに）立ちました」

――登板回数が増やたことで球種割合を変えるのは戦略か。

「そうですね、それもありましたし、どちらかというと今は自分の状態を上げていく。イニングを伸ばすのもそうですけどリハビリ登板の段階から少しずつ球種も増やしていったなかで、今日はカーブとスプリットをしっかり投げきるってのを自分の中の課題として相手がどうのでなく課題を持ってはいました」

――リハビリ中は。

「リハビリの段階としてはまず第一は真っ直ぐ、ファストボールをしっかりいい球速で投げきるというところが一番じゃないかなと思ってますし、そういうふうなドクターとのコミュニケーションをやってきた中で、カーブとスプリットは一番最後の段階なので、これがしっかり投げ切れれば自分の中でフルでいけるんじゃないかなっていう自信がしっかり持てるんじゃないかなと」

――スプリットの評価は。

「ムーブメントは悪くなかったかなとは思いますけど、スポット自体が全部の球種に言えることですけど特にスプリットに関してはまだ、良くはないのかなと思うので、投げるスポット、マウンドのところが一番かなと思います」

――5回を投げきった心境は。

「感極まることはないですけど、打席がその後もちろんあるので、そこかなと。最後の2打席は良い当たりでしたけど、アプローチ的には悪くなかったのかなと思います」

――5イニングから今後伸ばしていくのか。

「今日に関しては球数もかさんでいるので、5回投げきれるかもギリギリなところでしたし、これからのことはまた、今日5イニング投げきったので、増やすのかどうなのか、監督もそうですし、フロント、ドクターとも話して決めないといけないこと」

――投手としてポストシーズンに向けて。

「現時点で先発投手は整っているし、ブルペンもしっかり充実している状態だとは思うので、自分の役割としては与えられたイニングをしっかり投げきって勝てる確率を少しでもあげることと、少しずつでもイニングを増やすことでブルペンの負担を少しでも減らしたいなと思っています」

――肘のケガからここまで思い描いた通りきているか。

「いいプロセスをもちろん踏めているなとは思うので、正直2回目の手術、1回目もそうでしたけど、どういうふうになっていくのかなってプラン通りにいかないことの方が多いと思うので、その中で少しでも投げられていることに関しては結果うんぬんではなくて、プロセス自体は今のところ良いんじゃないかなと思いますし、体の反応を見て1試合1試合大事に投げていきたいなと思います」

――1番しんどかった時期、しんどかったことは。

「うーん…どうですかね。そんなすごくしんどかったっていうよりは2回目は本当に元のように投げれるようになるのかなっていう不安みたいなものはありましたけど、投げていくごとに自信も増えていってますし今日ももちろんそういうプロセスの中の一つですけど、すごく落ち込むってことはなかったですね。こうやってドクターもそうですし、トレーナーにも毎日ケアしてもらって本当にありあがたいなってところが一番です」

――カーショーから学ぶ成功の鍵は。

「登板日は集中してるところを見ると、この集中力は長い年月続けていくってのはそれだけでも大変なことだと思いますし、その中で素晴らしい成績を残しているってのはそれも尊敬に値するところではあるので、本当に毎日が見てて勉強になることばかりだと思います」