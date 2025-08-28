EXILEのATSUSHI（45）とTAKAHIRO（40）が28日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）に出演。新作MVに登場した高級車について語った。

デビュー24周年記念日となる9月27日に、約4年5ヵ月ぶりとなる52枚目のシングル「Get-go!」をリリース予定のEXILE。ATSUSHIのグループ復帰となる今作のMVが昨日解禁された。

MVに登場する白の米キャデラックの高級SUVエスカレードは、過去にATSUSHIからTAKAHIROに譲られた移動車だったと明かされると、司会の「バナナマン」設楽統は「乗ってたモノを譲った感じ？」と質問。ATSUSHIは「そうです。15年くらい前に。僕も若かったんで、乗ってはみたものの目立ちすぎる。黒い車に変えたかったんで、TAKAHIRO良かったら乗りますか？って」と譲渡に至った経緯を説明した。

「ATSUSHIさんがエスカレード乗られてるの見てて、憧れていた。そしたら“乗る？”って言ってくれて。是非！っていうことで譲り受けた」と回想したTAKAHIROだったが「一時乗ってたんですけど、その頃に御芝居の仕事を始めて。芝居現場に新人としてエスカレードで乗り付けるっていうのは、和を乱すなと思って。一旦、芝居現場には違う車で行ってた」と苦笑い。「でも、長い間乗らせていただきました」と先輩からの贈り物に感謝を伝えた。