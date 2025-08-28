STARTO ENTERTAINMENTが28日、Hey!Say!JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。

この発表を受け、SNSではファンから「これ当日発表って、なかなか辛いんじゃないか、、」「中島裕翔さん今日付けの卒業は苦しいなあ。。。」「当日バイバイも出てきたか 応援ってなんだろね」と当日付の電撃卒業に戸惑いの声があがっている。

また「1人仕事していた方が輝くタイプだと思ってたわ。私は応援したい」「てか辞めなきゃダメ? 俳優業思う存分やってから戻ってくればいいじゃん」「俳優でも頑張ってるの知ってるから頑張って欲しい」と今後の活動に関するコメントも相次いでいる。

◆中島裕翔（なかじま・ゆうと） 1993年（平5）8月10日、東京生まれ。04年入所。07年Hey！Say！JUMPとしてデビュー。14年「水球ヤンキース」でドラマ初主演。16年「ピンクとグレー」で映画初主演。19年「WILD」で舞台初主演。ファッション誌のレギュラーモデルを長年務め、ベストジーニストの殿堂入りも果たしている。役者としても活動し、映画「#マンホール」で、23年ベルリン国際映画祭を経験している。