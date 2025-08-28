歌手の松崎しげる（75）がTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。10年来の交流があるアイドルグループを明かした。

毎年恒例のライブ「黒フェス」を開催している松崎。アイドルグループ「ももいろクローバーZ」は昨年で開催から10年連続の“皆勤賞”だが、「若い人から本当に力もらってるよ。俺が元気印だと思ったらね、ももクロのメンバー、本当に元気印」と絶賛した。

続けて「本当にあいつら、自分の孫みたいなんだけどね、なんかいいんだよね」とうれしそうにコメント。「元気が出るのよ。“何言ってんのよしげる！あんたの方が全然元気いいじゃない！”っていつも言われる」と語り、呼び捨てで呼ばれているとも明かした。

松崎本人もそのことをすんなり受け入れているようで、「あのね、70歳過ぎてじいさんになったらね、呼び捨てで呼ばれることに喜びを感じる」とも。呼び捨てでいいと「ももクロ」メンバー伝えたところ「そしたら1人が“え、こげるじゃないの？”って」と振り返り、「こげるでもいいよ！」とノリノリだった。