¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×366ÏÃ～368ÏÃ¡Ö½ã°¦¡×¡¢369ÏÃ～370ÏÃ¡ÖÀ¤³¦¤Î½ªËö¡×¤¬¥Þ¥ó¥¬¤Û¤Ã¤È¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¡ª
²èÁü¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤Û¤Ã¤È¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://mangahot.jp/site/works/z_R0123¡Ë¤è¤ê¡Ú366ÏÃ～370ÏÃ¡Û 8·î27Æü ¸ø³« ²Á³Ê¡§³ÆÏÃ60¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï8·î27Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×366ÏÃ～368ÏÃ¡Ö½ã°¦¡×¤È369ÏÃ～370ÏÃ¡ÖÀ¤³¦¤Î½ªËö¡×¤ÎºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Û¤Ã¤ÈWEBµÚ¤Ó¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Û¤Ã¤È¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£ÆÉ¤à¤Ë¤Ï1ÏÃ¤´¤È¤Ë60¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×¤Ï¡¢¿À¡¹¤Ë¤è¤ë¿ÍÎàÌÇË´¤Î·èµÄ¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿Àï²µ½÷¥ï¥ë¥¥åー¥ì¤¬¡¢¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¶¯¤Î±Ñ·æÃ£¤òÁª½Ð¤·¤Æ¿À¤ØÀï¤¤¤òÄ©¤à°Û¿§¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥¬¡£¥Þ¥ó¥¬¤Û¤Ã¤È¤Ç¤ÏËè·î27Æü8»þ¤ËºÇ¿·ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1,000Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿À¡¹¤Ë¤è¤ë¿ÍÎàÂ¸Ë´²ñµÄ¡£ÃÏ¾å¤Ç²£Ë½¤ò¶Ë¤á¤ë¿ÍÎà¤ËÂÐ¤·¡¢¿À¡¹¤Ï¿ÍÎà¤ÎÌÇË´¤òºÎÂò¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î·èÄê¤òÊ¤¤¹¤Ù¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¶¯13¿Í¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡£
¿À¡¹¤È¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó13ÈÖ¾¡Éé¤Ë¾¡¤Á¡¢¿ÍÎà¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?