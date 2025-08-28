アメリカ遠征のメンバーについて言及する森保監督。(C)SOCCER DIGEST

　日本サッカー協会は８月28日、アメリカ遠征に挑む日本代表メンバーを発表した。

　これまでの活動では27人の選出が多かったなか、今回は25人しか選ばなかった。

　森保一監督は、「これからの試合を見て、最低でも一人は呼ぼうかなと思っています。怪我、コンディションを見たかった」とコメント。状態を見極めていると明かした。
 
　今夜の試合で復帰が予定されているクリスタル・パレスのMF鎌田大地は、追加招集される可能性が高そうだ。

　森保ジャパンは、９月６日にオークランドでメキシコ代表、９日にコロンバスでアメリカ代表と対戦する。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

