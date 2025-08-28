9月19日より新宿ピカデリーほかにて公開される『ボーイ・キルズ・ワールド：爆拳壊界流転掌列伝』の11種のキャラクターポスターとPVが公開された。

『死霊のはらわた』や『スパイダーマン』3部作を手がけたサム・ライミが製作を務める本作は、文明が崩壊した終末世界を舞台にした復讐劇。狂気の女帝ヒルダ・ヴァン・デル・コイが支配する腐敗王朝のもと、少年ボーイは家族を虐殺され、声と聴覚を失う。絶望の中で彼を導いたのは、幼い頃に夢中になったゲームの主人公の“内なる声”。その声に突き動かされ、謎の男シャーマンのもとで地獄の修行に身を投じた彼は、沈黙の殺戮者へと覚醒する。年に1度の“粛清の日”の前夜、ついに復讐の時が来る。暴力の渦の中で仲間と出会い、少年はやがて自らの運命と向き合うことになる。

主演を務めるのは、『IT／イット』シリーズのペニーワイズ役で知られ、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』『ノスフェラトゥ』にも出演したスカルスガルド。狂気と哀しみを背負う“沈黙の復讐者”というキャラクターを、減量とハードトレーニングによる壮絶な肉体改造、そして無言の演技で表現した。

共演には、『ザ・レイド』『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』のヤヤン・ルヒアン、『007 ゴールデンアイ』『X-MEN』シリーズのファムケ・ヤンセン、『第9地区』『チャッピー』のシャールト・コプリー、『ブレット・トレイン』『G.I.ジョー：漆黒のスネークアイズ』のアンドリュー・小路、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『Fleabag フリーバッグ』のブレット・ゲルマン、『ハッピー・デス・デイ』のジェシカ・ローテ、『ダウントン・アビー』のミシェル・ドッカリーらが集結。さらに、スカルスガルド演じるボーイの“声”を、『アーチャー』『ボブズ・バーガーズ』のH・ジョン・ベンジャミンが担当した。

監督を務めたのは、「最新鋭のビデオゲーム、韓国アクション、日本アニメ、クラシックなホラーファンタジーのエッセンスを融合し“狂気”と“楽しさ”を映画に注ぎ込んだ」と語る新鋭モーリッツ・モール。彼自身のカルチャー愛が詰まった本作は、『餓狼伝説』や『ストリートファイター』などの格闘ゲームや『北斗の拳』などのコミックを彷彿とさせる世界観だ。その“狂気のアクションの中核”を担うのは、『ブラック・ウィドウ』『キングスマン：ゴールデン・サークル』にも参加したアクション振付師で、監督と共に約5年前から構想を練り続けてきたダヴィド・シャタルスキ。音楽は、『DEATH STRANDING』『メタルギアソリッド』などで知られるゲームクリエイター・小島秀夫作品を長年支え、日本映画『竜とそばかすの姫』にも参加した作曲家ルドウィグ・フォシェルが手がけた。

公開されたキャラクターPVでは、計11人の主要キャラのセレクト画面からはじまる。すべてを失った沈黙の復讐者ボーイ。強靭で無口殺戮マシーンJUNE27。ジャングルに潜む武術達人シャーマン。極悪非道のヴァンデルコイ一族最強の長、女帝ヒルダ。一族の頭脳！？ギデオン。狂気の冷酷ピエログレン。表はメディア王、裏は非道なサイコパス、メラニー。レジスタンス戦士で軍事のエキスパートのベニーと、レジスタンス戦士で熱血ストリートファイターのバショ―。最強を懸ける少年時代のボーイ。兄を導く亡き妹の幻影のミナ。「ぶっちぎりにイカれてる！」「狂気のアクション乱舞」「マジで想像を超える」というテロップと共にアクションを披露している映像になっている。

あわせて公開された11種のキャラクターポスターには、ゲームのキャラクターセレクト画面風のメインキャラクターがそれぞれ映し出されている。

また、9月9日に渋谷ユーロライブで開催されるジャパンプレミアに、監督のモーリッツ・モールと本作の作曲を務めたルドウィグ・フォシェルの登壇、来日が決定した。（文＝リアルサウンド編集部）