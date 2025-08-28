デジタルＨＤは新値追い、グループ会社が統合型検索コンサルティングサービス提供

デジタルホールディングス<2389.T>が４日続伸し新値追い。グループのオプトはきょう、デジタルマーケティング会社のＬＡＮＹ（東京都渋谷区）と共創し、人工知能（ＡＩ）時代の検索体験の最適化を目指す統合型検索コンサルティングサービスの提供を開始すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



このサービスは、自社サイトのＳＥＭ（リスティング広告やＳＥＯ）及びＬＬＭ（大規模言語モデル）への対応状況を専門のコンサルタントが多角的に分析し、ＳＥＭやＬＬＭＯ（大規模言語モデル最適化）対応の戦略策定及び実行支援を行うもの。ＡＩ時代の新たな検索体験に最適化するための課題の洗い出し、その課題解決に向けた戦略の立案から実行までを専門のコンサルタントが伴走するという。



出所：MINKABU PRESS