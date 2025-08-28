夏の全国高校野球大会の西東京大会で主要球場として連日使用されたスリーボンドスタジアム八王子（東京都八王子市営富士森公園野球場）のスコアボードの老朽化が進み、不具合が相次いでいることを受け、八王子市はクラウドファンディングで改修に向けた資金を募っている。

１９５６年に開場した同球場では長年、手書き式のスコアボードが利用され、２００９年に現在の磁気反転式が導入された。

市によると、数年前から電源を入れてもスムーズに起動しないほか、選手名や守備位置、得点が反映されないことが増えていた。交換用の部品も入手が難しく、新たにフルカラーＬＥＤのディスプレーを導入する計画を立てた。

総事業費は約１億９８００万円で、このうち１０００万円の寄付を募る。オフシーズンの今年１２月に着工し、来年３月に完成予定。

クラウドファンディングの募集期間は９月２８日までで、返礼品のないふるさと納税として募っている。居住地を問わず、１万円寄付すれば記念銘板に名前を掲示でき、今月２５日現在で約４６０万円が集まっている。

市生涯学習スポーツ部の佐藤晴久部長は「多くの人の思いが詰まった球場を未来へつないでいくため、皆さんの力を貸してほしい」と話している。