悶絶級にかわいいぬいぐるみとマスコット！セガ フェイブ「ソニック&フレンズ サンリオキャラクターズ」
セガ フェイブが展開する、世界的に人気を誇るセガのゲームキャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」を日本オリジナルデザインでグッズ化した『SONIC & FRIENDS』シリーズ。
『SONIC & FRIENDS』シリーズから、世界各国で人気を博する「サンリオキャラクターズ」とコラボをした『SONIC & FRIENDS Sanrio characters』のぬいぐるみとマスコットが発売されることが決定しました☆
セガ フェイブ「SONIC & FRIENDS Sanrio characters(ソニック&フレンズ サンリオキャラクターズ)」
発売日：2025年11月7日(金)予定
対象年齢：6才以上
2024年4月に発表された『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」コラボとして、「ソニック」と「ハローキティ」のコラボレーション。
コラボするキャラクターは「ソニック 」× 「ハローキティ」、「テイルス 」×「 シナモロール」、「エミー」 × 「マイメロディ」、「ナックルズ」 × 「クロミ」、「エッグマン」 × 「ポムポムプリン」です。
イラストを公開後は、たちまちSNSなどで話題となりました。
そんな「SONIC & FRIENDS Sanrio characters」のぬいぐるみとマスコットがいよいよ2025年11月7日より発売することが決定したことを発表されました☆
SONIC ＆ FRIENDS Sanrio characters ぬいぐるみM
価格：各4,950円（税込）
内容：ぬいぐるみ本体×各1体
サイズ：幅230×高300×奥200mm
キャラクターラインナップ ：左前から）「テイルス×シナモロール」「ナックルズ×クロミ」「ソニック×ハローキティ」「シャドウ×ハンギョドン」「エミー×マイメロディ」「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」
「ソニック」たちが「サンリオキャラクターズ」のかぶり物を着たぬいぐるみ。
パステルカラーを基調にした配色とキャラクターたちの個性を活かした表情もポイントです☆
SONIC ＆ FRIENDS Sanrio characters マスコット
価格：2,420円（税込）
内容：ぬいぐるみ本体×各1体
サイズ：幅110×高150×奥100mm
キャラクターラインナップ：左から）「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」「シャドウ×ハンギョドン*」「ナックルズ×クロミ」「ソニック×ハローキティ」「エミー×マイメロディ」「テイルス×シナモロール」
コラボキャラクターたちと一緒にお出かけが楽しめる、手のひらサイズのマスコット。
バッグやリュックに取り付けられるボールチェーンつきです。
立体的にデザインされた大きな耳やヒゲなど、細部にまでこだわりが光るグッズです。
東京おもちゃショー2025でソニックとハローキティが新グッズをお披露目
2025年8月28日10時より、東京おもちゃショー2025のセガ フェイブブースに「ソニック」と「ハローキティ」が揃って登場。
『SONIC & FRIENDS Sanrio characters』のできたてほやほやの超カワイイぬいぐるみが除幕式形式で初披露されました。
コラボを手掛けるセガフェイブの取締役・宮崎奈緒子氏が、
本商品は世界のソニックと、世界のハローキティがタッグを組んで、とにかくカワイイ「ジャパン IP」を日本から世界へ発信しようと、セガからサンリオさんにお話を持ち掛け、本プロジェクトが進行しました。
こちらのコラボ商品が、手に取ったお客様のお気に入りのひとつとなっていただければ。
など、世界の「ソニック」と「ハローキティ」がコラボに至った経緯やアジア展開など今後の展望を述べました。
セガストア トーキョーで先行販売を実施
先行発売日：2025年10月31日（金）
先行販売店舗：セガ旗艦店舗「セガストア トーキョー」
『SONIC & FRIENDS Sanrio characters』ぬいぐるみMとマスコットは、全国での販売に先駆けて、セガの日本初の旗艦店舗「セガストア トーキョー」にてに販売を開始。
日本国内のソニックファンのみならず、インバウンドで来日された方もいち早く手に取って悶絶級のカワイさを体験することができます。
※「SONIC & FRIENDS Sanrio characters ぬいぐるみM シャドウ×ハンギョドン」と「SONIC & FRIENDS Sanrio characters マスコット シャドウ×ハンギョドン」は2025年12月11日（木）より全国一斉発売の予定です
「SONIC & FRIENDS」について
2023年8月からTikTokで公開中の「ソニック」やその仲間たちの「エミー」「テイルス」「ナックルズ」そして「ドクター・エッグマン」が登場するショートアニメ「SONIC & FRIENDS」
新規アニメ1本あたりの再生回数は1か月で200万回を超え、エンゲージメント率も1割を上回るほど人気を博しています。
コメント欄では、世界中の言語で「Soooooo Cute!」や「MIRA QUE BONITOS!」といった「とにかくかわいい！」という意味のメッセージが多く寄せられており、世界中のファンたちに絶賛されています。
「SONIC & FRIENDS」と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、悶絶級にかわいいぬいぐるみとマスコット。
セガ フェイブ「SONIC & FRIENDS Sanrio characters(ソニック&フレンズ サンリオキャラクターズ)」グッズは、2025年11月7日より販売開始です☆
©SEGA
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660741
※セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 悶絶級にかわいいぬいぐるみとマスコット！セガ フェイブ「ソニック&フレンズ サンリオキャラクターズ」 appeared first on Dtimes.