KDDI¡¡·÷³°¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¡¡Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É19¥¢¥×¥ê¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
·ÈÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤¬·÷³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÅ·µ¤¥¢¥×¥ê¤äÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö»³¤ä³¤¤Ê¤É¤Î·÷³°¤Ç¤âÅ·µ¤¥¢¥×¥ê¤äÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
KDDI¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤®¡¢·÷³°¤Ç¤â¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¡×¤äSNS¤Î¡ÖX¡×¡¢Å·µ¤¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É19¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÅÐ»³¥¢¥×¥ê¡×¤Ç½õ¤±¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¢§³¤¤Î¾å¤ÇÅ·µ¤Í½Êó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ï¸½ºß¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤ÎºÇ¿·¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòµ·,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÂçÁ¥,
ÃÖ¾²¹©»ö,
½»Âð