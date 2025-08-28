BE:FIRST『Numero TOKYO』11月号特装版カバーに登場！ティザー映像も公開
BE:FIRSTが、9月27日発売の『Numero TOKYO』2025年11月号特装版（増刊）カバーに登場。発売に先駆け、ティザームービーが公開された。
■BE:FIRSTソロインタビューも掲載！24ページにわたる大特集
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「BE:FIRST 4年目のラブレター」と題し、デビュー4年目を迎えた今、メンバーへ、そしてBESTY（ファンの呼称）への「愛」を語る物語を紡ぐ。
『Numero TOKYO』ならではのモードなビジュアルに加え、ソロインタビューも掲載し、24ページにわたる大特集となる。
■書籍情報
2025.09.27 ON SALE
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年11月号特装版（増刊）
