モスバーガー『熱々 おさつボール』今年も登場 紅はるか仕様の濃厚シェイクも
国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、『熱々（あつあつ） おさつボール』と『まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜』を期間限定で発売する。
同店では、日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本各地の食材や特色を生かした魅力ある商品や季節に応じたメニューを販売してきた。今回は昨年に秋季限定商品として発売した“さつまいも”を使用したドリンクや、販売開始から約2ヶ月で85万食を売り上げるほどの好評だった『熱々（あつあつ） おさつボール』を今年も復活発売する。
【写真】昨年爆売れした『熱々（あつあつ） おさつボール』
『熱々（あつあつ） おさつボール』は、台湾で人気の“QQボール”をモチーフにしたさつまいもスイーツ。真ん丸の形と食べやすいサイズ感で、台湾屋台の定番お菓子として親しまれている。“QQボール”をモス流にアレンジし、徳島県産「なると金時」を使用した黄金色のさつまいも餡を、紫芋パウダーを練りこんだ生地で包んで揚げており、見た目もさつまいもそっくりに仕上げた。
同時に発売する『まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜』は、ソースをリニューアルし、今年は北海道産「紅はるか」を使用する。北海道産のさつまいもは、昼夜の寒暖差があるため糖化が早く進み、ねっとりとした甘さを持つことが特徴。上から見た際に黄金色に輝く満月を想起させる秋限定のドリンクに仕上げた。
■商品詳細
『熱々（あつあつ） おさつボール』
価格：3個入り280円／5個入り460円
さつまいも餡を、紫芋パウダーが練りこまれたもちもちの生地で包んで揚げたスイーツ。さつまいも餡にはホクホクとした食感が特長の徳島県産の「なると金時」を使用しており、優しい甘さが楽しめる。外はサクッと中はもちっとした食感が特長で、冷めてももっちりとした食感が保たれるよう生地作りにもこだわった。中身が熱くなっているため、半分に割って。割ることで、さつまいものような見た目も楽しむことができる。
『まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜』
価格：Sサイズ350円／Mサイズ430円
北海道産のさつまいもを使用したソースと『モスシェイク バニラ』を合わせた、風味豊かな商品。ソースにはねっとりとした食感が特長の北海道産「紅はるか」のペーストを使用。さつまいもの質感を感じられるソースに仕立ており、さつまいもの濃厚な味わいを楽しめる。さらに、パタゴニアソルトを加えることでコクのある甘みを引き立てる。さつまいもソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながら。Mサイズは、セット価格に140円追加するとセットドリンクとしても選択することができる。
※価格は全て税込
