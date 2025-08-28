カラバオカップ2回戦で金星

海外サッカー、英カラバオカップは現地27日に2回戦が行われ、1部の強豪マンチェスター・ユナイテッドが、4部相当であるリーグ2に所属するグリムズビー・タウンにPK戦の末に敗れた。試合後に広がった衝撃の光景に海外ファンは「夢じゃないか」と驚いている。

歓喜の瞬間、9031人収容のグリムズビーのホームスタジアム・ブランデルパークを埋めつくした観客たちは、次々とピッチ上になだれ込んだ。うなだれる相手選手を横目に、殊勲の選手たちをもみくちゃに。警備員にも止められず、スマートフォンで選手と撮影を行うサポーターまで現れるお祭り騒ぎだった。

グリムズビーの選手たちは、先日開幕したリーグ戦で勝利なしと不調にあえぐ名門を相手に、果敢なサッカーを披露。一時は2点をリードする展開に持ち込んだ。後半終了間際に追いつかれたものの、キッカー一巡の壮絶なPK戦を、スコア12-11で制した。

カタールのスポーツ専門局「beINスポーツ」公式Xは、「EFLリーグ2のグリムズビーが、壮絶なPK戦の末、マンチェスター・ユナイテッドをカラバオ杯敗退に追い込んだ。 ブランデル・パークの光景」として、試合終了後の様子を動画で投稿。海外ファンからもコメントが殺到している。

「ピッチ乱入は大抵良くないことだけど、これは素晴らしいね」

「止められるはずがないのに、警備員たちが走り回っているのを尊敬するよ」

「なんて光景だ」

「アハハハハハ」

「彼らは勝利に値した！」

「夢じゃないか確認するために明日も見ないと！」

名門を相手に快挙を成し遂げたクラブと町にとって一生忘れられない1日となったようだ。



（THE ANSWER編集部）