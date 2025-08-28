14時の日経平均は262円高の4万2782円、ＳＢＧが91.17円押し上げ 14時の日経平均は262円高の4万2782円、ＳＢＧが91.17円押し上げ

28日14時現在の日経平均株価は前日比262.00円（0.62％）高の4万2782.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は876、値下がりは666、変わらずは73。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を91.17円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が41.87円、東エレク <8035>が34.44円、フジクラ <5803>が18.23円、中外薬 <4519>が9.22円と続く。



マイナス寄与度は9.96円の押し下げでファナック <6954>がトップ。以下、ダイキン <6367>が9.62円、ファストリ <9983>が8.1円、コナミＧ <9766>が4.9円、テルモ <4543>が4.73円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、保険、石油・石炭と続く。値下がり上位には繊維、小売、精密機器が並んでいる。



※14時0分15秒時点



株探ニュース

