本拠地レッズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては5回2安打1失点、9奪三振2四球と好投し今季初勝利をマーク。打っては5打数1安打で5-1の勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「完全体だった」と称賛した。

大谷の白星は、エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり。この日は、初回と2回ともにランナーを出すも要所で三振を奪って切り抜けた。3回にマルテのソロを浴びるもその後は立て直し、今季最多9奪三振でレッズ打線を封じた。打撃でも4回に右前打で出塁。8回にはレフトへの大飛球を放つも、フェンス手前で捕球された。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組は、ロバーツ監督の会見を中継。大谷について「三振が必要な場面で変化球で三振が奪えていた。カーブで重要な局面を乗り切ったね。その上で、必要であれば100マイル（約161キロ）のストレートも投げられる。今日の彼は完全体だった。3回の時点で球数が多くなっていたが5回まで投げ切る術を見つけ出してくれた。素晴らしいことだと思う」とご満悦の様子だった。

次回登板について質問が飛ぶと、「来週になるだろう」としたロバーツ監督。「まだ分からないけれど、水曜日になるのではないかと思う。また5イニングが目標だ」と明かしていた。



