中島裕翔がHey! Say! JUMP卒業 当日に電撃発表【所属事務所＆本人コメント全文】
Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、28日、同日付でグループを卒業することが分かった。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが発表した。
STARTO ENTERTAINMENTは公式サイトで、「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし、「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と決定したプロセスを説明している。
今後、中島は「まずは俳優活動に専念する予定」とし、「さらに、2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しております」とも。なお、31日に出演予定の「a-nation 2025」は、7人で出演することになる。
【STARTO ENTERTAINMENTコメント全文】
当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます。
Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。
その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました。
これまで中島を応援してくださったファンの皆様、そして、ご支援くださいました関係者の皆様に心より御礼を申し上げると同時に、突然のご報告となりましたこと深くお詫び申し上げます。
中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です。
さらに、2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます。
また、中島は本日をもって卒業となりますのでHey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演予定となります。
これからそれぞれの道を歩むこととなる中島裕翔、Hey! Say! JUMP、引き続き応援をいただけましたら幸いでございます。
2025年8月28日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
【中島裕翔コメント全文】
いつも応援してくださっているファンの皆様へ
この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。
突然のご報告となり大変申し訳ございません。
デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たことのない景色を一緒に見ることができました。そのどれもが何ものにも代え難く、決して1人では経験できなかったものでした。メンバーとファンの皆様の存在に本当に感謝しています。
これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました。
1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました。
ありがたいことにその思いをメンバーも汲んでくれ、背中を押してくれて、この報告をするに至りました。
大事な20周年に向けてグループが結束していく中で、最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。
自分の身勝手な思いで、ファンの皆様へ突然のご報告になってしまったこと重ねてお詫び申し上げます。中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業することにいたしました。
それに伴い、31日に行われる「a-nation 2025」は欠席させていただくこととなります。
楽しみにしてくださっていた方、並びに関係者の皆様、誠に申し訳ございません。
ファンの皆様、どんな時も寄り添って、受け入れて、温かく見守って、応援してくださり本当にありがとうございます。それにも関わらずこのような決断をしたこと大変心苦しく思っております。
皆様からの応援、優しさ、愛がいつも心の支えであり、こんなちっぽけな私でも微力ながら誰かの希望や夢になれると勇気や自信をくれる源です。
感謝してもしきれません。
この愛を忘れることなく、これからも大切にしていきながら、一つ一つの仕事に真摯に向き合いこれまで以上に精進してまいります。
そして関係者の皆様、ご心配とご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
いつも夢を叶える為にご尽力いただき誠に感謝しております。
引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは俳優活動に専念し、新たなステージでのあらゆる可能性に挑戦しながら、ファンの皆様に楽しんでいただけるエンターテインメントをお届けしていきたいと 思います。
今後ともHey! Say! JUMP、中島裕翔へのご支援をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
引用：「株式会社STARTO ENTERTAINMENT」公式サイト
